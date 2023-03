Firmy WSB i Bentley Systems oferują nową usługę zarządzania cyfrową budową w oparciu o SYNCHRO

EXTON, Pensylwania i MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), firma zajmująca się oprogramowaniem do inżynierii infrastruktury, ogłosiła dzisiaj inicjatywę współpracy z WSB, której celem jest zachęcenie właścicieli i wykonawców infrastruktury lądowej do przyjęcia i wykorzystania cyfrowych bliźniaków infrastruktury. W oparciu o oprogramowanie SYNCHRO firmy Bentley spółka WSB wprowadziła nowe rozwiązanie do zarządzania cyfrową budową i usługi doradcze, aby pomóc branży infrastruktury lądowej w sprostaniu wyzwaniom związanym z przyjęciem cyfrowych procesów pracy bazujących na modelach i wykorzystaniu potencjału cyfrowych bliźniaków budownictwa. WSB jest pierwszą firmą, która dołączyła do programu Bentley Digital Integrator dla budownictwa, aby zapewnić programowe wsparcie we wprowadzaniu na rynek i transfer wiedzy dla kwalifikujących się firm inżynierskich i realizujących projekty oraz integratorów systemów tworzących i przygotowujących cyfrowe bliźniaki dla infrastrukturalnego majątku trwałego swoich klientów.

Prace budowlane zbyt często bazują na rysunkach 2D, arkuszach kalkulacyjnych i procesach pracy opartych na dokumentach, co skutkuje błędami, stratami i wymaganymi przeróbkami, które powodują, że większość projektów przekracza budżet, a czas ich realizacji się wydłuża. Bentley i WSB będą przewodzić firmom w przekształcaniu budownictwa poprzez wykorzystanie technologii i możliwości cyfrowej realizacji.

„Właściciele i przedstawiciele firm budowlanych zdają sobie sprawę, że aby sprostać wymaganiom infrastruktury, potrzebne są nowe cyfrowe procesy pracy. Skuteczne ich zastosowanie wymaga głębokiego zrozumienia technologii, procesów i danych” — powiedział Carsten Gerke, starszy wiceprezes ds. partnerstwa strategicznego w firmie Bentley Systems. „Program Bentley Digital Integrator opiera się na łączeniu technologii z wiedzą merytoryczną w celu ulepszania infrastruktury. Dołączenie WSB do programu zapewnia błyskawiczną możliwość realizacji tych celów dla wszystkich naszych użytkowników związanych z transportem”.

Dzięki połączeniu wiodącego w branży oprogramowania, wiedzy oraz innowacji inicjatywa Bentley i WSB dotycząca zarządzania cyfrową budową pomaga kształtować sposób realizacji projektów infrastrukturalnych. Kluczowe usługi obejmują możliwość stworzenia pojedynczego źródła prawdy poprzez połączenie zarządzania projektami, umowami i dokumentami z przyszłością projektowania — modelami budowlanymi 3D/4D/5D — jak również rozwiązanie do tworzenia wykonalnych modeli na podstawie obecnych zestawów planów 2D, co umożliwia przejście do pojedynczego źródła prawdy dla wszystkich interesariuszy. Inicjatywa ta ma na celu oddanie w ręce budowniczych wiodącego w branży narzędzia do zarządzania budową opartego na modelu. WSB promuje zaawansowaną realizację projektów i wie, w jaki sposób zastosować odpowiednią technologię i wiedzę, aby wspierać aspiracje swoich klientów w zakresie cyfrowej przyszłości.

„Misją WSB jest zapewnianie innowacyjnych, niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii. Wierzymy, że udane wdrożenie operacyjnego modelu 3D zwiększa przejrzystość, maksymalizuje zwrot z inwestycji, umożliwia autentyczne planowanie cyklu życia i napędza współpracę, łącząc i zrównując wszystkich interesariuszy” — powiedział Jon Chiglo, dyrektor operacyjny WSB. „Mamy całą organizację, która przewodzi, tworzy i wprowadza innowacje z myślą o cyfrowej przyszłości. Nasze partnerstwo z firmą Bentley jest ważną częścią tej wizji i jesteśmy podekscytowani możliwością wprowadzenia na rynek usługi zarządzania cyfrową budową”.

SYNCHRO, oprogramowanie Bentley do zarządzania budową wspomagające cały cykl życia w budownictwie lądowym dzięki prostym procesom pracy łączącym biuro z terenem i zapewniające firmom wgląd w wydajność projektu, produktywność i kondycję finansową, jest fundamentem oferty WSB. SYNCHRO to usługa budowlana w ramach Bentley Infrastructure Cloud wykorzystująca technologie cyfrowych bliźniaków obsługiwane przez iTwin.

Firmy Bentley i WSB wspólnie wychodzą naprzeciw potrzebom rynku i zapewniają narzędzia, szkolenia, edukację i wsparcie wymagane do wykonania cyfrowego skoku. Zespoły projektowe poznają wartość cyfrowej realizacji opartej na modelach dla lepszej wydajności i wyników projektu. Właściciele i wykonawcy infrastruktury lądowej pokonają trudności w przyjęciu technologii, aby zwiększyć efektywność od planowania przedkonstrukcyjnego po realizację budowy. Umiejętności wzrosną w miarę realizacji kolejnych projektów opartych na modelu, co spowoduje, że rozwiązanie to stanie się powszechnym standardem.

„Właściciele i firmy budowlane zdają sobie sprawę, że nowe cyfrowe procesy pracy są potrzebne, aby sprostać wymaganiom infrastruktury, ale często napotykają problemy przy określaniu najlepszego sposobu przyjęcia technologii” — powiedział Rich Humphrey, wiceprezes ds. budownictwa w firmie Bentley. „W przypadku infrastruktury lądowej stają również przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z charakterem informacji projektowych, które otrzymują, a także z logistyką przestrzenną. Bentley i WSB to idealne połączenie, które umożliwia zespołom projektowym rozwiązywanie problemów związanych z wdrożeniem technologii i przyczyni się do usprawnienia sposobu realizacji od projektu do budowy”.

