Lo sviluppatore europeo di energia rinnovabile IbVogt sceglie l'inseguitore solare adattabile al terreno di Nextracker

European Renewable Energy Developer IbVogt chooses Nextracker’s NX Horizon-XTR for its upcoming 150 MW project in Spain (Photo: Business Wire)

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Nextracker Inc. (NASDAQ: NXT) si è assicurata un nuovo contratto in Europa relativo a NX Horizon-XTR™ (XTR), il suo inseguitore solare adattabile al terreno, a riprova della domanda di una tecnologia di inseguimento in grado di consentire agli sviluppatori fotovoltaici di realizzare impianti per topografie complesse e con limitazioni ambientali uniche. Lo sviluppatore FV tedesco IbVogt, attivo a livello internazionale, ha scelto il modello XTR di Nextracker per l'impianto solare spagnolo Garnacha da 150 MW. Alla base del progetto vi è un accordo di acquisto di energia (PPA) della durata di 12 anni con Google, con la produzione che dovrebbe prendere il via nel mese di ottobre 2023. Forti di una posizione dominante nel mercato globale degli inseguitori solari e del software di ottimizzazione, gli avanzati sistemi tecnologici di Nextracker consentono ai pannelli solari di orientarsi rispetto al sole e di massimizzare la produzione energetica.

"A seguito dei requisiti locali di 'classificazione zero' per il nostro progetto, ci serviva una soluzione basata su inseguitore solare dall'impatto ambientale minimo e che ci permettesse di garantirci i permessi regionali", ha affermato Patrick Zenker, direttore globale per l'approvvigionamento di IbVogt. "Con una comprovata produzione di 10 gigawatt, NX Horizon-XTR ci offre la massima tranquillità a basso rischio".

"Data la volatilità del prezzo del gas, i leader europei sono alla ricerca della forma di energia a costo più contenuto e maggiormente affidabile: le centrali solari rispondono a questi requisiti", ha dichiarato Dan Shugar, fondatore e CEO di Nextracker. "L'eccezionale gestione responsabile dell'ambiente in Europa, gli esclusivi siti culturali e la topografia impegnativa di questa regione offrono le condizioni ottimali per i nostri inseguitori solari adattabili al terreno, che massimizzano la produzione energetica con un basso impatto sul terreno".

NX Horizon-XTR™ di Nextracker consente alle file di pannelli solari di adattarsi alle irregolarità del terreno e di seguire la naturale curvatura terrestre. La sua capacità di seguire l'andamento del terreno consente agli sviluppatori di operare in siti difficili, dove altrimenti sarebbe impossibile realizzare impianti, e di ridurre sia i costi, limitando i lavori di livellamento necessari, sia i ritardi associati; le procedure per l'ottenimento dei permessi risultano semplificate e si riducono le esigenze di manutenzione al suolo.

I progetti solari basati su NX Horizon-XTR generano un minore impatto sull'ambiente perché lasciano intatto il terreno, a tutto vantaggio dell'ecologia locale, e perché riducono il rischio di erosione del suolo. I progetti richiedono inoltre meno acciaio in quanto non servono pali di grandi dimensioni, e questo riduce l'impronta complessiva di carbonio dei progetti.

Il progetto di Garnacha espande il portafoglio europeo multi-gigawatt di Nextracker, un'azienda con uffici a Siviglia e a Madrid e dipendenti dedicati, al servizio di clienti in tutto il continente, dotati di un'approfondita esperienza in grado di supportare il ciclo di vita di ciascun progetto.

"Il team europeo di Nextracker ha ottenuto un risultato davvero di rilievo nel superamento dei 3 GW di progetti in collaborazione con importanti sviluppatori, società di servizi primari ed EPC del solare in Europa, per iniziative in questa regione e in Brasile, Stati Uniti, Canada e Africa", è stato il commento di Arturo Herrero, vicepresidente senior di Nextracker per l'Europa.

Nextracker, fornitore leader di inseguitori solari con 70 GW spediti a livello globale in cinque continenti, ha implementato il suo NX-Horizon XTR adattabile al terreno per centrali solari internazionali di quasi 10 GW di potenza. Gli inseguitori solari di Nextracker aumentano del 20-30% la produzione di energia rispetto alle applicazioni a inclinazione fissa, che non si orientano in base al sole.

Informazioni su Nextracker

Nextracker è un leader negli inseguitori solari intelligenti integrati e nelle soluzioni software utilizzati in tutto il mondo in centrali PV distribuite e montate al suolo. I prodotti dell'azienda consentono ai pannelli solari delle centrali elettriche di orientarsi in base al sole, in tutto l'arco del cielo, e di ottimizzare le performance degli impianti. Con soluzioni per oltre 70 gigawatt fornite a livello globale, Nextracker offre tecnologie di inseguimento solare che ottimizzano e aumentano la produzione di energia riducendo al contempo i costi, per cospicui ROI generati dalle centrali. Per ulteriori informazioni visitare il sito Nextracker.

