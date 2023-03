Europese ontwikkelaar van duurzame energie IbVogt kiest voor de zonlichtvolgers van Nextracker die zich kunnen aanpassen aan het terrein

European Renewable Energy Developer IbVogt chooses Nextracker’s NX Horizon-XTR for its upcoming 150 MW project in Spain (Photo: Business Wire)

European Renewable Energy Developer IbVogt chooses Nextracker’s NX Horizon-XTR for its upcoming 150 MW project in Spain (Photo: Business Wire)

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Nextracker Inc. (NASDAQ: NXT) heeft een nieuwe deal gesloten in Europa voor de zonlichtvolger van het bedrijf die zich kan aanpassen aan het terrein, de NX Horizon-XTR™ (XTR). Hieruit blijkt dat er grote vraag is naar volgtechnologie die producenten van zonne-energie in staat stelt te bouwen op land met een complexe topografie en met unieke milieutechnische beperkingen. De Duitse internationale ontwikkelaar van zonne-energie, IbVogt, heeft de Nextracker XTR uitgekozen voor de 150 MW Garnacha zonne-energiecentrale in Spanje. Het project wordt ondersteund door een 12-jarige stroomafnameovereenkomst met Google. De productie zal naar verwachting van start gaan in oktober 2023. Nextracker is toonaangevend op de wereldmarkt voor zonlichtvolgers en optimalisatiesoftware. Dankzij de geavanceerde technologiesystemen van Nextracker kunnen zonnepanelen de beweging van de zon volgen om de energieopbrengst te maximaliseren.

“Vanwege de plaatselijke 'zero-grading'-vereisten voor ons project, hadden we een oplossing voor zonlichtvolgers nodig die een minimale impact op het milieu zou hebben en ons in staat zou stellen om de plaatselijke vergunningen te verkrijgen,” aldus Patrick Zenker, Global Procurement Director van IbVogt. “Met een trackrecord van 10 gigawatt gaf NX Horizon-XTR ons vertrouwen en een laag risico.”

“Gelet de volatiliteit van de gasprijs zijn Europese leiders op zoek naar de goedkoopste, meest betrouwbare vorm van energie, en dat is grootschalige zonne-energie,” aldus Dan Shugar, oprichter en CEO van Nextracker. “Het uitzonderlijke milieubeheer, de unieke culturele locaties en de uitdagende topografie van Europa vormen de perfecte omstandigheden voor onze zonlichtvolgers voor alle terreinen die de energieopbrengst maximaliseren en het land minder zwaar belasten.”

Met de NX Horizon-XTR™ van Nextracker kunnen rijen zonnepanelen zich aanpassen aan ongelijkmatig terrein en de natuurlijke kromming van de aarde volgen. Dankzij de terreinvolgende eigenschappen kunnen producenten uitdagende locaties ontwikkelen die anders niet haalbaar zouden zijn. Het systeem verlaagt ook de kosten door nivelleringswerkzaamheden en de daarmee gepaard gaande vertragingen te beperken, het vergunningsproces te vereenvoudigen en de behoefte aan bodemgerelateerd onderhoud te verminderen.

Zonne-energieprojecten waarbij gebruik wordt gemaakt van NX Horizon-XTR hebben een lichtere impact op het milieu omdat ze meer bodem intact laten, wat de lokale ecologie ten goede komt en het risico op bodemerosie vermindert. Voor de projecten is ook minder staal nodig voor heiwerkzaamheden, waardoor de totale ecologische voetafdruk van het project wordt verlaagd.

Het Garnacha-project vormt een uitbreiding op het multi-gigawatt-portfolio van Nextracker in Europa. Het bedrijf beschikt over kantoren in Sevilla en Madrid, met toegewijde medewerkers die klanten over het hele continent van dienst zijn met diepgaande expertise om de levenscyclus van elk project te ondersteunen.

“Het Europese team van Nextracker heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met het bereiken van meer dan 3 GW aan projecten met grote producenten van zonne-energie, nutsbedrijven en Europese EPC-bedrijven in Europa, maar ook in Brazilië, de VS, Canada en Afrika,” aldus Arturo Herrero, SVP van Nextracker voor Europa.

Nextracker, een toonaangevend bedrijf voor zonlichtvolgsystemen met 70 GW geleverd wereldwijd, verspreid over vijf continenten, heeft de terreinvolgende NX-Horizon XTR wereldwijd geïmplementeerd in zonne-energiecentrales met een productie van bijna 10 GW. De zonlichtvolgers van Nextracker verhogen de energieproductie met 20-30% in vergelijking met installaties met een vaste kanteling die de zon niet volgen.

Over Nextracker

Nextracker is een toonaangevende leverancier van intelligente, geïntegreerde zonlichtvolgers en softwareoplossingen die worden gebruikt in grootschalige en op de grond gebouwde gedistribueerde zonne-energieprojecten over de hele wereld. Met onze producten kunnen zonnepanelen in zonneparken van elektriciteitscentrales de beweging van de zon langs de hemel volgen en de prestaties van de installatie optimaliseren. Met de meer dan 70 gigawatt die wereldwijd wordt geleverd, biedt Nextracker technologieën voor zonlichtvolgers die de energieproductie optimaliseren en verhogen en tegelijkertijd de kosten verlagen, waardoor de installatie een aanzienlijk rendement heeft. Voor meer informatie kunt u terecht op Nextracker.

Volg ons: Twitter LinkedIn Instagram Facebook

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.