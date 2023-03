Le développeur européen d’énergie renouvelable IbVogt choisit le tracker solaire tout-terrain de Nextracker

European Renewable Energy Developer IbVogt chooses Nextracker’s NX Horizon-XTR for its upcoming 150 MW project in Spain (Photo: Business Wire)

European Renewable Energy Developer IbVogt chooses Nextracker’s NX Horizon-XTR for its upcoming 150 MW project in Spain (Photo: Business Wire)

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Nextracker Inc. (NASDAQ : NXT) a conclu un nouveau contrat en Europe pour son tracker solaire tout-terrain NX Horizon-XTR™ (XTR), illustrant la demande pour une technologie de suivi qui permette aux développeurs solaires de construire sur des terrains avec une topographie complexe et des contraintes environnementales uniques. Le développeur solaire international allemand IbVogt choisit XTR de Nextracker pour la centrale solaire Garnacha de 150 MW en Espagne. Le projet est soutenu par une convention d'achat d'électricité de 12 ans avec Google et la production devrait démarrer en octobre 2023. À la pointe du marché mondial des logiciels d’optimisation et des trackers solaires, les systèmes technologiques de pointe de Nextracker permettent aux panneaux solaires de suivre la course du soleil et de maximiser le rendement énergétique.

« En raison des exigences locales (interdiction du nivellement) pour notre projet, nous avions besoin d’une solution de tracker solaire qui aurait un impact minimal sur l'environnement et nous permette d’obtenir les permis locaux », a déclaré Patrick Zenker, directeur de l’approvisionnement mondial chez IbVogt. « Avec un palmarès de 10 gigawatts, le NX Horizon-XTR nous a apporté une tranquillité d’esprit et présentait un faible risque. »

« Du fait de la volatilité des prix du gaz, les dirigeants européens recherchent la forme d’énergie la plus fiable, au plus bas coût, et l’énergie solaire à l'échelle commerciale était la réponse », a affirmé Dan Shugar, fondateur et PDG de Nextracker. « La gérance environnementale exceptionnelle de l’Europe, ses sites culturels uniques et une topographie complexe fournissent les parfaites conditions pour nos trackers tout-terrain, qui maximisent le rendement énergétique avec une faible empreinte au sol. »

Le produit NX Horizon-XTR™ de Nextracker permet à des rangées de panneaux solaires de s’adapter à un terrain irrégulier, suivant la courbure naturelle de la Terre. Ses capacités de suivi du terrain permettent aux développeurs de travailler sur des sites difficiles qui, sans cela, ne permettraient pas de réaliser ce genre de projets. Il réduit par ailleurs les coûts en limitant les travaux de nivellement et les retards associés, en simplifiant le processus de délivrance de permis et en réduisant le besoin d’entretien des sols.

Les projets solaires utilisant NX Horizon-XTR ont un impact moindre sur l'environnement car ils laissent intacte une plus grande quantité de sol, bénéficiant à l’écologie locale et réduisant le risque d’érosion des sols. Les projets nécessitent par ailleurs moins d’acier pour des piliers supplémentaires, réduisant ainsi l’empreinte carbone globale d’un projet.

Le projet Garnacha élargit le portefeuille de Nextracker en Europe, qui comprend des projets totalisant plusieurs gigawatts. La société dispose de bureaux à Séville et à Madrid, avec des employés dévoués qui travaillent avec les clients sur tout le continent, forts de leur expertise approfondie, pour accompagner le cycle de vie de chaque projet.

« L’équipe européenne de Nextracker a franchi un jalon important en dépassant les 3 GW de projets avec d’importants développeurs solaires, services publics et entreprises EPC européennes pour des projets en Europe ainsi qu’au Brésil, aux États-Unis, au Canada et en Afrique », a expliqué Arturo Herrero, vice-président directeur pour l’Europe chez Nextracker.

Nextracker, un fournisseur de premier plan de systèmes de suivi solaire avec 70 GW expédiés sur cinq continents, a déployé son tracker NX-Horizon XTR tout-terrain dans le cadre de près de 10 GW de projets solaires de taille industrielle à travers le monde. Les trackers solaires de Nextracker augmentent la production d’énergie de 20 à 30 % par rapport aux applications à inclinaison fixe qui ne suivent pas le soleil.

À propos de Nextracker

Nextracker est un important fournisseur de solutions logicielles et de trackers solaires, intelligentes et intégrées, utilisées dans des projets solaires distribués de taille industrielle et montés au sol à travers le monde. Nos produits permettent aux panneaux solaires dans les centrales électriques à grande échelle de suivre la course du soleil dans le ciel et d’optimiser le rendement des centrales. Avec plus de 70 gigawatts expédiés à travers le monde, Nextracker propose des technologies de trackers solaires qui optimisent et augmentent la production d’énergie tout en réduisant les coûts, pour un retour sur investissement significatif des centrales. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Nextracker.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.