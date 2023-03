IbVogt, europäischer Entwickler von erneuerbaren Energien, entscheidet sich für den geländefolgenden Solar Tracker von Nextracker

European Renewable Energy Developer IbVogt chooses Nextracker’s NX Horizon-XTR for its upcoming 150 MW project in Spain (Photo: Business Wire)

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Nextracker Inc. (NASDAQ: NXT) hat in Europa einen neuen Vertrag für seinen geländefolgenden NX Horizon-XTR™ (XTR) abgeschlossen. Dies ist ein Beleg für den Bedarf an Tracking-Technologien, die es Solarentwicklern ermöglichen, auf Grundstücken mit komplexer Topographie und einzigartigen Umweltbedingungen zu bauen. Der deutsche, international tätige Solarentwickler IbVogt hat für das 150-MW-Solarkraftwerk Garnacha in Spanien den XTR von Nextracker gewählt. Das Projekt wird durch einen 12-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA) mit Google abgesichert und soll im Oktober 2023 in Betrieb gehen. Als Weltmarktführer für Solar-Tracker und Optimierungssoftware ermöglichen die hochentwickelten Technologiesysteme von Nextracker, dass die Solarmodule der Sonnenbewegung folgen und den Energieertrag maximieren.

„Aufgrund der lokalen Anforderungen an unser Projekt benötigten wir eine Solar-Tracker-Lösung, die nur minimale Auswirkungen auf die Umwelt hat und die Erteilung örtlicher Genehmigungen sicherstellt“, erklärte Patrick Zenker, Global Procurement Director von IbVogt. „Mit einer 10-Gigawatt-Erfolgsbilanz bietet uns NX Horizon-XTR Sicherheit und ein geringes Risiko.“

„Angesichts der Volatilität der Gaspreise suchen die europäischen Staats- und Regierungschefs nach der kostengünstigsten und zuverlässigsten Form der Energieversorgung, und das ist die Solarenergie“, sagte Dan Shugar, Gründer und CEO von Nextracker. „Europas außergewöhnlicher Umweltschutz, seine einzigartigen Kulturstätten und seine anspruchsvolle Topografie bieten die perfekten Voraussetzungen für unsere geländegängigen Tracker, die die Energieausbeute bei geringem Platzbedarf auf dem Land maximieren.“

Mit dem NX Horizon-XTR™ von Nextracker passen sich die Reihen der Solarmodule an unebenes Gelände an und folgen der natürlichen Erdkrümmung. Dank der Fähigkeit des Trackers, dem Gelände zu folgen, können Entwickler an schwierigen Standorten arbeiten, die ansonsten nicht nutzbar wären. Außerdem werden die Kosten gesenkt, indem die Planierarbeiten und die damit verbundenen Verzögerungen begrenzt, Genehmigungsverfahren vereinfacht und der Bedarf an bodenbezogener Wartung verringert werden.

Solarprojekte, bei denen NX Horizon-XTR zum Einsatz kommt, haben geringere Auswirkungen auf die Umwelt, da sie mehr Boden intakt lassen, was der lokalen Ökologie zugutekommt und das Risiko der Bodenerosion verringert. Für die Projekte wird außerdem weniger Stahl für verlängerte Pfähle benötigt, was den CO2-Fußabdruck eines Projekts insgesamt verringert.

Das Garnacha-Projekt erweitert das Multi-Gigawatt-Portfolio von Nextracker in Europa. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Sevilla und Madrid, wo engagierte Teams mit Kunden auf dem ganzen Kontinent zusammenarbeiten und mit ihrem Know-how den Lebenszyklus jedes einzelnen Projekts unterstützen.

„Das europäische Team von Nextracker hat einen wichtigen Meilenstein erreicht, indem es mehr als 3 GW an Projekten mit großen Solarentwicklern, Energieversorgern und europäischen EPC-Unternehmen für Projekte in Europa sowie in Brasilien, den USA, Kanada und Afrika realisiert hat“, so Arturo Herrero, Nextracker SVP Europe.

Nextracker, ein führender Anbieter von Nachführungstechnologie für Solarmodule, hat bereits Equipment für 70 GW auf fünf Kontinenten ausgeliefert und seine geländefolgende Lösung NX-Horizon XTR weltweit für Anlagen zur Solarenergie-Versorgung mit fast 10 GW Kapazität bereitgestellt. Die Solar-Tracker von Nextracker erhöhen die Energieproduktion um 20-30% mehr als Installationen mit fester Neigung, die nicht der Sonne nachgeführt werden.

Über Nextracker

Nextracker ist ein führender Anbieter von intelligenten, integrierten Solar-Tracker- und Softwarelösungen, die weltweit in Solarprojekten für die dezentrale Energieerzeugung eingesetzt werden. Unsere Produkte ermöglichen es den Solarmodulen in Großkraftwerken, der Bewegung der Sonne am Himmel zu folgen und die Leistung der Anlage zu optimieren. Mit mehr als 70 Gigawatt, die weltweit ausgeliefert wurden, bietet Nextracker Solar-Tracker-Technologien an, die die Energieproduktion optimieren und steigern und gleichzeitig die Kosten für einen signifikanten ROI der Anlage senken. Weitere Informationen finden Sie unter Nextracker.

