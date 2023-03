Eutelsat Communications : Le satellite EUTELSAT 117 West A sélectionné par PCTV pour intensifier son offre de services audiovisuels à travers l’Amérique latine

PARIS & MEXICO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Filiale du leader mexicain du câble Megacable Comunicaciones, PCTV vient d'accroître les ressources dont il dispose sur le satellite EUTELSAT 117 West A d'Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) (Paris:ETL) grâce à la signature d'un accord pluriannuel. Consolidant un partenariat établi depuis dix ans entre PCTV et Eutelsat, ce nouvel accord permet d’élargir la diffusion des services vidéo de PCTV depuis le Mexique vers l'ensemble des pays d'Amérique Latine.

PCTV produit et distribue des contenus audiovisuels innovants lui permettant de répondre aux besoins de ses clients à travers une large gamme de solutions médias intégrées. La société assure l'exploitation d'une plateforme de distribution de contenus à la position orbitale 117° Ouest qui dessert les têtes de réseaux câblés au Mexique et dans l’ensemble de l'Amérique latine. Les nouvelles capacités souscrites sur le satellite EUTELSAT 117 West A permettront à PCTV d'offrir un éventail de services vidéo encore plus large et de conquérir ainsi de nouveaux marchés jusqu'à présent inexplorés.

La position orbitale 117° Ouest d'Eutelsat est le pôle audiovisuel de référence en couverture de l'Amérique latine, assurant la distribution des principaux réseaux et fournisseurs de contenus à travers l'ensemble de la région. Grâce à une très large couverture des têtes de réseaux câblés, plus de 92% des principaux opérateurs de télévision payante en Amérique latine reçoivent leurs contenus à partir de la position orbitale 117° Ouest. Environ 400 chaînes de télévision, dont 80 en haute définition, sont actuellement acheminées vers plus de 45 millions de foyers. 117° Ouest est en outre un pôle de télévision gratuite en plein essor, avec 100 chaînes TV diffusées en clair, dont celles émises par les principaux diffuseurs publics et privés de la région.

José Ignacio González-Núñez, Directeur de la branche Vidéo d'Eutelsat Americas, a indiqué à propos de ce contrat : « Fort du succès durable de notre partenariat avec l'un de nos principaux clients au Mexique, Eutelsat entend resserrer davantage encore cette coopération au travers non seulement de services satellitaires, mais aussi de solutions plus exhaustives et mieux adaptées, en s'appuyant sur le savoir-faire de PCTV reconnu pour ses performances en tant que câblo-opérateur dans toute l'Amérique Latine. Nous nous félicitons de la confiance renouvelée de PCTV dans notre flotte et nos services. »

Jorge Alejandro Tanaka, Directeur général de PCTV et par ailleurs responsable de la création de contenus et du marketing chez Grupo Megacable, a ajouté : « Grâce à un tel accord, PCTV ambitionne de mettre en synergie sa plate-forme vidéo innovante et la gamme de produits d'Eutelsat, ce qui nous permettra, j'en suis sûr, de conserver notre place de leader sur le marché et de continuer à proposer des services de production et de distribution de contenus audiovisuels capables de devancer les besoins de nos clients dans tous les segments de marché auxquels ils s'adressent. »

