BIOCORP signe avec HRA Pharma pour le développement d’un dispositif médical innovant

ISSOIRE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA‐PME) (Paris:ALCOR), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat avec la société pharmaceutique HRA Pharma (une filiale du leader mondial des produits d’auto-médication Perrigo company plc). Cet accord porte sur le développement et l'industrialisation d'un dispositif médical innovant visant à soulager instantanément le patient et à accélérer la cicatrisation des lésions cutanées.

Après une étude de concept et de faisabilité réalisée par BIOCORP, les deux parties ont conclu un accord de développement initial pour concevoir, tester et valider un dispositif en conformité avec les exigences du MDR (Medical Device Regulation) et de la FDA (Food and Drug Administration). BIOCORP assurera l'industrialisation de ce nouveau dispositif et la qualification des services de fabrication, de remplissage et de conditionnement au sein de son usine d'Issoire.

Selon les termes de cet accord exclusif, BIOCORP percevra un premier paiement d'étape (« milestone ») cette année, suivi d'autres paiements en fonction des progrès réalisés à partir de 2024.

Eric Dessertenne, CEO de BIOCORP, a déclaré : " Ce nouvel accord industriel met en avant l’ensemble des expertises de BIOCORP, à savoir notre cœur historique de métier - l'injection plastique, le remplissage et le conditionnement pharmaceutique - avec nos compétences plus récentes en électronique et santé connectée. Nous sommes très fiers que HRA Pharma, fournisseur d'une marque de pansements mondialement connue, nous ait choisis pour le développement d'une nouvelle innovation. "

À PROPOS DE BIOCORP

Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de délivrance, BIOCORP a aujourd’hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya. Ce capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d’insuline permet un suivi fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure observance du traitement des personnes diabétiques. Disponible à la vente depuis 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits de BIOCORP constitué de nombreuses solutions connectées innovantes. La société compte 80 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).

Plus d’infos sur www.biocorpsys.com.

Avertissement

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription, une offre de vente ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers dans un quelconque pays.

Des titres financiers ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les titres de la société objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act, et la société n'a pas l'intention de procéder à une offre publique des titres financiers objet du présent communiqué aux États-Unis.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.