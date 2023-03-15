WSB 和 Bentley 软件公司提供基于 SYNCHRO 的全新数字化施工管理服务

借助 SYNCHRO，您能够在台式机、移动设备或可穿戴设备上使用项目看板、地图视图以及二维和四维模型来管理项目任务和数据。图片由 Bentley 软件公司提供。

宾夕法尼亚州，埃克斯顿和明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--基础设施工程软件公司 Bentley Systems, Incorporated（纳斯达克股票代码：BSY）今天宣布了与 WSB 达成的合作计划，即共同推动土木工程基础设施业主和承包商采用基础设施数字孪生技术。WSB 推出了基于 Bentley SYNCHRO 的全新数字化施工管理解决方案和咨询服务，以帮助土木工程基础设施市场克服采用基于模型的数字化工作流以及利用施工数字孪生技术面临的挑战。WSB 是第一家参与 Bentley 施工数字化集成商计划的公司，该计划旨在为符合资格的工程和项目交付公司以及系统集成商提供计划性的市场开拓支持和专业知识，使其能够为客户的基础设施资产创建和管理数字孪生。

施工领域的工作通常基于二维工程图、电子表格和基于文档的工作流开展，这容易造成失误、浪费和返工，进而导致大多数项目超出预算和进度。Bentley 和 WSB 将通过技术和数字化交付方式引领企业转变施工方式。

Bentley 软件公司战略合作伙伴关系高级副总裁 Carsten Gerke 表示：“业主和施工企业意识到，要满足基础设施需求，就需要采用全新的数字化工作流。而要成功采用数字化工作流，就需要深入了解技术、流程和数据。Bentley 数字化集成商计划旨在将技术与专业知识相结合，从而完善基础设施。WSB 参与该计划后，将有助于我们所有交通领域的用户实现跨越式发展。”

Bentley 和 WSB 的数字化施工管理计划能够整合行业领先的软件、专业知识和创新，进而重新塑造基础设施项目的交付方式。关键服务包括通过将项目、合同和文档管理与三维、四维和五维可施工模型等未来设计相关联，实现唯一真实信息来源，也包括从当前二维平面图集中创建可施工模型，使所有项目参与方都过渡到唯一真实信息来源。该计划的目标是将行业领先的基于模型的施工管理工具交付到施工人员手中。WSB 提倡先进的项目交付，并知道如何应用正确的技术和专业知识来满足客户对数字化未来的追求。

WSB 首席运营官 Jon Chiglo 表示：“WSB 致力于通过先进技术提供创新、可靠和安全的解决方案。我们相信，成功部署可操作的三维模型将提高透明度，最大限度提高投资回报率，实现真正的全生命周期规划，并通过推动协作与所有项目参与方保持沟通和统一。我们拥有可以引领、创造和开拓数字化未来的完整组织。我们与 Bentley 的合作伙伴关系是这一愿景的重要保障，我们非常兴奋能将这一数字化施工管理服务推向市场。”

SYNCHRO 是 Bentley 的施工管理软件，可通过从办公室到现场的简单工作流程为整个土木工程施工生命周期提供支持，并帮助公司深入了解项目绩效、生产效率和财务状况，因而成为了 WSB 解决方案的基础。Bentley Infrastructure Cloud 利用由 iTwin 赋能的数字孪生技术，SYNCHRO 是其中提供的施工服务。

Bentley 和 WSB 携手应对最新市场需求，提供实现数字化飞跃所需的工具、培训、教育和支持。项目团队将认识到基于模型的数字化交付对于提高项目效率和成果的价值。土木工程基础设施业主和承包商将克服技术采用障碍，提高从施工前规划到施工执行的效率。随着更多的项目采用基于模型的交付方式，人员技能将得到提高，从而使该交付方式成为业界通用标准。

Bentley 施工行业副总裁 Rich Humphrey 表示：“业主和施工企业意识到，要满足基础设施需求，就需要采用全新的数字化工作流，但他们在决定如何以最佳方式采用技术时，往往难以抉择。在土木工程基础设施方面，他们还面临着与收到的设计信息性质以及所涉及的空间物流相关的独特挑战。Bentley 与 WSB 之间的完美组合有助于项目团队解决技术采用障碍，并确保技术在从设计到施工执行的项目交付过程中实现重大功能改进。”

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关于 Bentley Systems

Bentley Systems（纳斯达克股票代码：BSY）是一家基础设施工程软件公司。我们提供创新的软件解决方案，致力于推动全球的基础设施进步以及全球经济和环境的可持续发展。专业人士和各种规模的组织利用我们行业领先的软件解决方案来设计、建造和运营公路和桥梁、轨道交通、给排水、公共工程和公用事业、建筑和园区、采矿以及工业设施。我们的产品由基础设施数字孪生平台 iTwin Platform 赋能，产品包括用于建模和模拟的 MicroStation 和 Bentley Open 系列应用程序、Seequent 专业地球科学软件，以及 Bentley Infrastructure Cloud，其涵盖项目交付软件 ProjectWise、施工管理软件 SYNCHRO 和资产运营软件 AssetWise。Bentley Systems 拥有 5,000 余名员工，服务于 194 个国家/地区，年营收超过 10 亿美元。

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关于 WSB

WSB 是一家提供工程、规划、环境和施工服务的设计咨询公司。公司员工致力于改善人们与社区、交通、基础设施、能源和环境的互动方式。WSB 在 30 多个互补领域提供服务，旨在无缝集成规划、设计和实施。其客户群横跨美国全境，在五个州设有 15 个办事处。WSB 的员工着眼未来，善于抓住潜在机遇。WSB 在远大愿景和激情的指引下奋勇前行。要了解更多信息，请访问 wsbeng.com。

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