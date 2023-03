WSB en Bentley Systems bieden nieuwe digitale bouwbeheerservice op basis van SYNCHRO

SYNCHRO maakt het beheer van taken en gegevens in een projectcontext mogelijk met dashboards, kaartweergaven en 2D- en 4D-modellen op desktop, mobiele apparaten of wearables. Afbeelding met dank aan Bentley Systems.

EXTON, Pennsylvania en MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), het softwarebedrijf voor infrastructuurtechniek, heeft vandaag een samenwerkingsinitiatief met WSB aangekondigd om eigenaren en aannemers van civiele infrastructuur te leiden tot het invoeren en gebruiken van Digital Twins voor infrastructuur. WSB heeft een nieuwe digitale bouwbeheeroplossing en adviesdienst gelanceerd, gebaseerd op SYNCHRO van Bentley, om de markt voor civiele infrastructuur te helpen bij het overwinnen van de uitdagingen bij het invoeren van op modellen gebaseerde digitale workflows en het benutten van de kracht van Digital Twins in de bouw. WSB is het eerste bedrijf dat deelneemt aan het Bentley Digital Integrator-programma voor de bouw om programmatische go-to-market-ondersteuning en kennisoverdracht te bieden aan in aanmerking komende techniek- en projectleveringsbedrijven en systeemintegrators die Digital Twins maken en beheren voor de infrastructuuractiva van hun klanten.

De bouw is te vaak gebaseerd op 2D-tekeningen, spreadsheets en op documenten gebaseerde workflows, wat leidt tot fouten, verspilling en extra werk waardoor de meeste projecten over budget gaan en langer duren dan de oorspronkelijke planning. Bentley en WSB gaan bedrijven leiden bij het transformeren van de bouw door technologie en digitale levering toe te passen.

“Eigenaars en bouwbedrijven realiseren zich dat er nieuwe digitale workflows nodig zijn om aan de infrastructuureisen te voldoen. Het succesvol toepassen van deze digitale workflows vereist een grondige kennis van technologie, processen en gegevens”, zegt Carsten Gerke, Senior Vice President, Strategic Partnerships bij Bentley Systems. “Het Bentley Digital Integrator-programma is opgebouwd rond het combineren van technologie met inhoudelijke expertise voor verbeterde infrastructuur. Deelname aan het programma door WSB biedt een grote kans voor al onze transportgebruikers.”

Door een combinatie van toonaangevende software, expertise en innovatie helpt het initiatief voor digitaal bouwbeheer van Bentley en WSB om vorm te geven aan de manier waarop infrastructuurprojecten worden opgeleverd. Belangrijke diensten omvatten het mogelijk maken van een enkele bron van waarheid door project-, contract- en documentbeheer te verbinden met de toekomst van ontwerp – een 3D/4D/5D bouwbaar model – evenals de mogelijkheid om bouwbare modellen te creëren op basis van huidige 2D-plansets, waardoor de overgang naar één enkele bron van waarheid voor alle belanghebbenden mogelijk wordt. Dit initiatief is bedoeld om de toonaangevende modelgebaseerde tool voor bouwbeheer in handen te geven van degenen die het werk bouwen. WSB promoot geavanceerde projectoplevering en weet hoe de juiste technologie en expertise moet worden toegepast om de ambities van hun klanten voor een digitale toekomst te ondersteunen.

“WSB zet zich in voor het leveren van innovatieve, betrouwbare en veilige oplossingen door het gebruik van geavanceerde technologie. Wij geloven dat de succesvolle implementatie van een operationeel 3D-model transparantie bevordert, het rendement op investeringen maximaliseert, levenscyclusplanning mogelijk maakt en samenwerking stimuleert om alle belanghebbenden met elkaar te verbinden en op één lijn te brengen”, aldus Jon Chiglo, Chief Operating Officer van WSB. “We hebben een hele organisatie die leidt, creëert en innoveert in onze digitale toekomst. Onze samenwerking met Bentley is een belangrijk onderdeel van deze visie en we zijn verheugd om deze digitale bouwmanagementservice op de markt te brengen.”

SYNCHRO is de bouwbeheersoftware van Bentley die de gehele levenscyclus van civiele projecten ondersteunt met eenvoudige workflows van het kantoor naar het terrein en bedrijven inzicht geeft in projectprestaties, productiviteit en financiële gezondheid. Deze software vormt de basis voor het aanbod van WSB. SYNCHRO is de bouwservice van de Bentley Infrastructure Cloud. Het maakt gebruik van Digital Twin-technologieën en wordt mogelijk gemaakt door iTwin.

Samen komen Bentley en WSB de markt tegemoet en bieden ze de tools, training, opleiding en ondersteuning die nodig zijn om de digitale sprong te maken. Projectteams zullen de waarde inzien van op modellen gebaseerde digitale levering voor betere projectefficiëntie en -resultaten. Eigenaren en aannemers van civiele infrastructuur zullen hindernissen voor de acceptatie van technologie overwinnen om de efficiëntie van planning tot uitvoering van de bouw te stimuleren. Bovendien zullen vaardigheden worden verbeterd naarmate meer projecten op modellen gebaseerde levering toepassen en dit de nieuwe standaard wordt.

“Eigenaars en bouwbedrijven realiseren zich dat er nieuwe digitale workflows nodig zijn om aan de infrastructuureisen te voldoen, maar ze hebben vaak problemen bij het bepalen hoe technologie het beste kan worden toegepast”, zegt Rich Humphrey, Vice President, Construction bij Bentley. “In de civiele infrastructuur staan ze ook voor unieke uitdagingen met betrekking tot de aard van de ontwerpinformatie die ze ontvangen en de ruimtelijke logistiek. Bentley met WSB is de perfecte combinatie om projectteams in staat te stellen hindernissen bij invoering op te lossen en ervoor te zorgen dat technologie leidt tot een stapsgewijze functieverbetering in de manier waarop projecten worden opgeleverd, van ontwerp tot uitvoering van de bouw.”

SYNCHRO vereenvoudigt de oplevering van infrastructurele bouwprojecten. Afbeelding met dank aan WSB.

Projectgegevens allemaal op één plek openen, beheren, samen inzien en analyseren met SYNCHRO. Afbeelding met dank aan Bentley Systems.

Digital Twin van een brug. Afbeelding met dank aan Bentley Systems.

SYNCHRO maakt het beheer van taken en gegevens in een projectcontext mogelijk met dashboards, kaartweergaven en 2D- en 4D-modellen op desktop, mobiele apparaten of wearables. Afbeelding met dank aan Bentley Systems.

Over Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) is het softwarebedrijf voor infrastructuurtechniek. We bieden innovatieve software om de infrastructuur van de wereld vooruit te helpen, waarbij we zowel de wereldeconomie als het milieu ondersteunen. Onze toonaangevende softwareoplossingen worden gebruikt door professionals en organisaties van elke omvang, voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van wegen en bruggen, spoor en openbaar vervoer, water en afvalwater, openbare werken en nutsvoorzieningen, gebouwen en campussen, mijnbouw en industriële voorzieningen. Ons aanbod, mogelijk gemaakt door het iTwin-platform voor Digital Twins op het gebied van infrastructuur, omvat MicroStation en Bentley Open-applicaties voor modellering en simulatie, de software van Seequent voor geoprofessionals en Bentley Infrastructure Cloud met ProjectWise voor projectoplevering, SYNCHRO voor bouwbeheer en AssetWise voor activabeheer. De 5.000 collega's van Bentley Systems genereren een jaarlijkse omzet van meer dan 1 miljard USD in 194 landen.

Over WSB

WSB is een ontwerp- en adviesbureau dat diensten levert op het gebied van techniek, planning, milieu en bouw. Het personeel verbetert de manier waarop mensen omgaan met gemeenschappen, transport, infrastructuur, energie en ons milieu. WSB biedt diensten op meer dan 30 complementaire gebieden om planning, ontwerp en implementatie naadloos te integreren. Het klantenbestand van kust tot kust wordt bediend vanuit 15 kantoren in vijf staten. De medewerkers van WSB worden geïnspireerd om verder te kijken dan vandaag en gebruik te maken van de kansen van morgen. WSB wordt geleid door een sterke visie en een authentieke passie, en is een bedrijf dat ernaar streeft om vooruit te komen. Ga voor meer informatie naar wsbeng.com.

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, het Bentley-logo, Bentley Infrastructure Cloud, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent en SYNCHRO zijn gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van Bentley Systems, Incorporated of een van haar directe of indirecte volledige dochterondernemingen. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.