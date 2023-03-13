Biban 2023開幕第二天為啟動價值超過15億美元的協定奠定基礎

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Kafalah計畫正式宣佈與多家沙烏地實體建立合作夥伴關係，承諾為沙烏地阿拉伯王國蓬勃發展的初創企業和中小型企業(SME)界提供高達15億美元的融資擔保。

此項消息是在Biban 2023的第二天宣佈的。Kafalah計畫是沙烏地阿拉伯一流的貸款風險擔保計畫，也是該地區最大的貸款風險擔保計畫之一，完全符合「願景2030」(Vision 2030)的目標。

該計畫的15億美元融資擔保承諾是在簽署多項專注於發展沙烏地阿拉伯中小企業的協定的同時公佈的。

這包括沙烏地阿拉伯王國中小企業總局(Monsha'at)與全球兩個首屈一指的區域創業推動者的合作夥伴關係。

為了配合沙國的經濟多元化，Monsha’at與阿曼中小企業發展局簽署了合作備忘錄(MoU)。該協議將促使Monsha’at和阿曼中小企業發展局攜手合作，一起加強沙烏地阿拉伯和阿曼的中小企業生態系統，促進兩國之間的貿易和創業。

Monsha’at還與Visa國際組織(VISA)簽署合作備忘錄。作為協議的一部分，雙方將合作加強聯合合作，並支持VISA的“She’s Next”倡議：為女性企業家提供工具以協助其企業成長的女性賦能計畫。該倡議支持沙烏地女性企業家達成她們的目標並取得永續成功。

這些合作夥伴關係價值超過15億美元，是在Biban 2023上啟動的廣泛協定的一部分。該活動於2023年3月9日至3月13日舉行，邀集來自世界各地的企業家、中小企業所有者、投資者和政策制定者齊聚一堂。

Monsha’at創業司副司長Saud Alsabhan表示：「如今，對於克服持續存在的全球挑戰、保障未來發展和創造更偉大、更繁榮的沙烏地阿拉伯而言，創新具有前所未有的重要性，在這樣一個時代，Biban繼續為一些世界一流的商業頭腦提供適合的平臺以建立人脈、進行合作和創造。」

他繼續說道：「在短短兩天內，我們將推行變革的實體和創新者召集在一起，簽訂了具有里程碑意義的協定，這些協定將強化沙國的中小企業生態系統，提振國民經濟，確保我們的未來發展。」

https://bibanglobal.sa/

*來源：AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。