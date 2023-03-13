Biban 2023开幕第二天为启动价值超过15亿美元的协议奠定基础

沙特利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Kafalah计划正式宣布与多家沙特实体建立合作伙伴关系，承诺为沙特王国蓬勃发展的初创企业和中小企业(SME)界提供高达15亿美元的融资担保。

此公告是在Biban 2023的第二天发布的。Kafalah计划是沙特阿拉伯领先的贷款风险担保计划，也是该地区最大的贷款风险担保计划之一，完全符合“愿景2030”(Vision 2030)的目标。

该计划的15亿美元融资担保承诺是在签署多项专注于发展沙特阿拉伯中小企业的协议的同时公布的。

这包括沙特阿拉伯王国中小企业总局(Monsha'at)与全球两个领先的区域创业推动者的合作伙伴关系。

为了配合沙特王国的经济多元化，Monsha’at与阿曼中小企业发展局签署了一份谅解备忘录(MoU)。该协议将促使Monsha’at和阿曼中小企业发展局联合起来，一起加强沙特阿拉伯和阿曼的中小企业生态系统，促进两国之间的贸易和创业。

Monsha’at还与维萨国际服务协会(VISA)签署了一份谅解备忘录。作为协议的一部分，双方将合作加强联合合作，并支持VISA的“She’s Next”倡议：一项女性赋能计划，旨在为女性企业家提供工具来发展其企业。该倡议支持沙特女性企业家实现她们的目标并取得可持续的成功。

这些合作伙伴关系价值超过15亿美元，是在Biban 2023上启动的广泛协议的一部分。该活动于2023年3月9日至3月13日举行，将来自世界各地的企业家、中小企业所有者、投资者和政策制定者聚集在一起。

Monsha’at创业司副司长Saud Alsabhan表示：“如今，对于克服持续存在的全球挑战、保障未来发展和创造一个更伟大、更繁荣的沙特阿拉伯而言，创新体现了前所未有的重要性，在这样一个时代，Biban继续为一些世界领先的商业头脑提供一个适合建立业务网络、进行协作和创造的平台。”

他继续道：“在短短两天内，我们将推行变革的实体和创新者召集在一起，签订了具有里程碑意义的协议，这些协议将增强沙特王国的中小企业生态系统，提振国民经济，确保我们的未来发展。”

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*来源：AETOSWire

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