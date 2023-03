World Baseball Classic 2023 begint, met ondersteuning van Taiwan Excellence

TAIPEI CITY, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--De World Baseball Classic (WBC) keert na een onderbreking van tien jaar terug naar Taiwan voor de kwalificatieronden. Aan het toernooi nemen teams deel uit Taiwan, Nederland, Cuba, Italië en Panama, die vanaf 8 maart hun vaardigheden zullen laten zien. Als gastland voor de voorrondes van de A-groep heet Taiwan de spelers van harte welkom met enthousiaste fans, een fascinerende cuisine en de mogelijkheid om de nieuwste, door Taiwan Excellence bekroonde technologie en lifestyle-producten te ervaren.

De WBC werd twee jaar uitgesteld vanwege de impact van COVID-19. Omdat hygiëne en veiligheid topprioriteiten zijn, hanteert de Major League Baseball (MLB) strenge normen voor het evenement. De Taiwanese organisatoren hebben 's werelds eerste draadloze snelle antibacteriële machine ter wereld geprepareerd, de AQUECARE T1 Plus-ontsmetter. Deze innovatieve oplossing heeft de Taiwan Excellence Award ontvangen en zal tijdens het toernooi een cruciale rol spelen bij het handhaven van de hygiëne van de omgeving.

Omdat langeafstandsvluchten vermoeidheid kunnen veroorzaken bij spelers, waardoor ze een grote uitdaging vormen, hebben de organisatoren 's werelds eerste intelligente AURAI-oogmasseerder geleverd om sneller herstel te vergemakkelijken. Dit apparaat helpt oogvermoeidheid te verminderen en verbetert de slaapkwaliteit en het energieniveau van de spelers. Ze kunnen ook AROMASE alles-in-één zuiverende gel gebruiken die drie verschillende soorten kruidenextracten bevat. Deze gel is effectief in het zuiveren van lichaam en geest na elke training en wedstrijd. Bovendien geven we prioriteit aan ecologische duurzaamheid en hebben we O'right-tandpasta geprepareerd, een revolutionaire tandpasta gemaakt van duurzaam boompoeder als slijpmiddel. Deze tandpasta is gecertificeerd door USDA Biobased.

Taiwan staat bekend als een technologie-eiland en zijn consumentenelektronica en ICT-producten hebben erkenning gekregen van consumenten over de hele wereld. Daarom voorzien de organisatoren de spelers van een product dat ook door Taiwan Excellence bekroond is, de PX 4K HDR Wireless Presentation Receiver. Dit product ondersteunt draadloze 4K HDR-transmissie en biedt een handige draadloze 4K-projectiefunctie van mobiele telefoons en laptops naar televisies, zodat spelers kunnen ontspannen en genieten van verschillende vormen van entertainment wanneer ze weg zijn van de intensiteit van competitie.

Als souvenir voor spelers van over de hele wereld is gekozen voor het Qubii-apparaat voor automatische back-up. Dit is een handzaam apparaat dat automatisch een back-up maakt van foto's, video's, contacten en andere inhoud terwijl je telefoon wordt opgeladen. Met dit apparaat kunnen spelers gemakkelijk een back-up maken van kostbare gamegegevens en herinneringen wanneer ze geen telefoonopslag meer hebben.

Taiwan stelt alles in het werk om een comfortabele en veilige omgeving te bieden met de allerbeste professionele uitrusting, in de hoop dat de teams zullen genieten van hun verblijf in Taiwan en hun prestaties in de WBC zullen maximaliseren. Taiwan Excellence, een wereldwijd erkend symbool van productkwaliteit en innovatief design, speelt een belangrijke rol in dit streven. Taiwan Excellence zal doorgaan met het ontdekken en introduceren van meer Taiwanese producten van hoge kwaliteit, met innovatieve doorbraken voor de wereld die het leven van mensen overal verrijken.

Ga voor meer informatie naar onze website https://www.taiwanexcellence.org/en

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.