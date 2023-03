Taïwan démontre son excellence à la Classique mondiale de baseball 2023

L'excellence taïwanaise, un symbole mondialement reconnu en termes de qualité de produits et de design innovant, continuera d'inventer et de lancer de nouveaux produits de haute qualité, bénéficiant d'avancées révolutionnaires et enrichissant le quotidien des personnes aux quatre coins du globe.

TAIPEI, Taïwan--(BUSINESS WIRE)--La Classique mondiale de baseball (WBC) est de retour à Taïwan après une parenthèse de dix ans, pour les phases de qualification. Le tournoi sera disputé par des équipes de Taïwan, des Pays-Bas, de Cuba, d'Italie et du Panama, qui mettront leur talent à l'épreuve à partir du 8 mars. En tant que pays organisateur des phases de qualification du groupe A, Taïwan accueille chaleureusement les joueurs à l'image de ses fans enthousiastes, de sa gastronomie ancestrale, et d'opportunités uniques pour découvrir l'excellence taïwanaise via ses toutes dernières technologies primées et ses produits lifestyle.

La WBC a été repoussée pendant deux ans en raison de l'impact de la COVID-19. L'hygiène et la sécurité étant des priorités absolues, la Major League Baseball (MLB) a adopté des normes rigoureuses pour l'événement. Les organisateurs taïwanais ont déployé la première machine au monde antibactérienne d'intérieur sans fil, l'assainisseur AQUECARE T1 Plus. Cette solution novatrice a reçu un Taiwan Excellence Award et jouera un rôle crucial dans le respect des normes d'hygiène durant tout le tournoi.

Les vols long courrier pouvant engendrer de la fatigue chez les joueurs et donc représenter un défi de taille, les organisateurs mettent à disposition AURAI, le premier dispositif de massage oculaire intelligent au monde, afin d'accélérer la récupération des sportifs. Ce dispositif atténue la fatigue des yeux et améliore la qualité du sommeil pour recharger les niveaux d'énergie des joueurs. Ces derniers pourront également utiliser le gel purifiant tout-en-un AROMASE, qui contient trois différents types d'extraits de plantes. Ce gel purifie efficacement le corps et l'esprit après chaque séance d'entraînement et chaque compétition. En outre, nous priorisons la durabilité environnementale, notamment avec le dentifrice O’right, une pâte dentaire révolutionnaire fabriquée à base de poudre d'arbre durable en tant qu'agent nettoyant. Ce dentifrice est certifié produit biologique par l'USDA.

Taïwan est reconnu pour son excellence technologique, et ses appareils électroniques grand public et ses produits TCI ont gagné la confiance des consommateurs du monde entier. Les organisateurs ont donc décidé de fournir aux joueurs un nouveau produit primé d'un Taiwan Excellence Award, le PX 4K HDR Wireless Presentation Receiver. Ce produit prend en charge une transmission sans fil HDR 4K et propose une fonction pratique de projection sans fil 4K depuis un téléphone ou un ordinateur portable vers une télévision, permettant ainsi aux joueurs de se relaxer et de profiter de leurs divertissements favoris lorsqu'ils ne sont pas dans le vif de la compétition.

Le dispositif de sauvegarde automatique Qubii a été retenu comme souvenir offert aux joueurs du monde entier. Il s'agit d'un appareil qui tient dans la main et qui sauvegarde automatiquement les photos, vidéos, contrats et autres données pendant que votre télécharge est en charge. Ce dispositif permet aux joueurs de sauvegarder facilement les précieuses informations de leurs matchs ainsi que les souvenirs qu'ils souhaitent conserver lorsque le stockage de leur téléphone est plein.

Taïwan met tout en œuvre pour garantir un environnement confortable et sûr avec un matériel professionnel d'exception, dans l'espoir que les équipes apprécieront leur séjour à Taïwan et donneront le meilleur d'elles-mêmes à la WBC.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site https://www.taiwanexcellence.org/en

