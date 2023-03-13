Biban 2023開幕當天簽署超過25項協議，價值超過29.3億美元

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--沙烏地阿拉伯王國中小企業總局Monsha'at與華為技術投資沙烏地阿拉伯有限公司簽署了合作備忘錄(MoU)。在沙烏地阿拉伯初創企業和中小企業旗艦論壇Biban 2023開幕當天，新建立的合作夥伴關係將促使兩個實體聯手加強沙烏地阿拉伯中小企業(SME)的數位轉型。

作為協定的一部分，Monsha’at和華為技術投資沙烏地阿拉伯公司將共同努力，為沙烏地中小企業提供在電子商務領域成長和取得成功所需的工具。該協定將促進聯合合作，並開拓先進的解決方案，旨在為依賴通訊科技的中小企業賦能。

該合作備忘錄是在Biban 2023開幕當天與一系列投資倡議一起簽署的超過25項協議之一。該活動於2023年3月9日至13日在利雅德前端會展中心舉行，可望吸引超過10.5萬名參與者，包括來自沙烏地阿拉伯及其他地區的企業家、中小企業所有者、投資者、政策制定者和其他利害關係者。

作為已簽署協議的一部分，除了與華為簽署的合作備忘錄之外，八家銀行和金融實體承諾提供超過29.3億美元的資金來支持沙國的中小企業生態系統。

這些協議符合「願景2030」(Vision 2030)的規劃，將有助於沙國國民經濟的多樣化，將沙國轉變為世界級的商業中心。

Monsha’at局長Sami Ibrahim Alhussaini表示：「我們全面致力於增強國民經濟和發揮沙國的潛力。作為這一使命的一部分，我們旨在創造有利於投資和成長的積極創業環境。多年來，我們在這條路途上已取得重大進展。最近在全球創業觀察報告的『創業狀況指數』中，沙國從2018年的第41名躍升至2022年的第2名就是明證。」

他補充道：「Biban 2023對我們來說是絕佳的機會，可以在這一進展的基礎上再接再厲，並採取更多步驟來實現2030年願景的目標。Biban 23是獨特的平臺，旨在全力推動有意義的見解交流、建立人脈和合作，將有助於激發創新，並在沙烏地和全球創業領域產生持久的正向變化。」

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*來源：AETOSWire

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