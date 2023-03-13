Biban 2023开幕当天签署超过25项协议，价值超过29.3亿美元

沙特利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--沙特阿拉伯王国中小企业总局Monsha'at与华为技术投资沙特阿拉伯有限公司签署了谅解备忘录(MoU)。在沙特阿拉伯初创企业和中小企业旗舰论坛Biban 2023开幕当天，新建立的合作伙伴关系将促使两个实体联手加强沙特阿拉伯中小企业(SME)的数字化转型。

作为协议的一部分，Monsha’at和华为技术投资沙特阿拉伯公司将共同努力，为沙特中小企业提供在电子商务领域发展和取得成功所需的工具。该协议将促进联合合作，并开拓领先的解决方案，旨在为依赖通信技术的中小企业赋能。

该谅解备忘录是在Biban 2023开幕当天与一系列投资倡议一起签署的超过25项协议之一。该活动于2023年3月9日至13日在利雅得前沿会展中心举行，预计会吸引超过10.5万名参与者，包括来自沙特阿拉伯及其他地区的企业家、中小企业所有者、投资者、政策制定者和其他利益相关者。

作为已签署协议的一部分，除了与华为签署的谅解备忘录之外，八家银行和金融实体承诺提供超过29.3亿美元的资金来支持沙特的中小企业生态系统。

这些协议符合“愿景2030”(Vision 2030)规划，将有助于实现沙特国民经济的多样化，将沙特转变为世界级的商业中心。

Monsha’at局长Sami Ibrahim Alhussaini表示：“我们全面致力于增强国民经济和发挥沙特的潜力。作为这一使命的一部分，我们旨在创造一个有利于投资和增长的积极创业环境。多年来，我们在这条道路上取得了重大进展。最近在全球创业监测的‘创业状况指数’中，沙特王国从2018年的第41位跃升至2022年的第2位，这就是我们所取得进展的体现。”

他补充道：“Biban 2023对我们来说是一个绝佳的机会，可以在这一进展的基础上再接再厉，并采取更多步骤来实现2030年愿景的目标。Biban 23是一个独特的平台，旨在全方位进行有意义的见解交流、人脉拓展和协作，将有助于激发创新，并在沙特和全球创业领域产生持久的积极变化。”

https://bibanglobal.sa/

*来源：AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。