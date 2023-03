Mais de 25 acordos no valor de mais de US$ 2,93 bilhões assinados no dia de abertura da Biban 2023

Biban 23 opened its doors today to the world's entrepreneurs, SMEs and startups (Photo: AETOSWire)

RIAD (Arábia Saudita)--(BUSINESS WIRE)--Monsha’at, a Autoridade Geral de Pequenas e Médias Empresas do Reino da Arábia Saudita, assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Huawei Tech Investment Saudi Arabia Limited. Lançada no dia de abertura da Biban 2023 – a maior conferência de startups, PMEs e empreendedorismo da Arábia Saudita –, a nova parceria verá as duas entidades unirem forças para impulsionar a transformação digital das pequenas e médias empresas (PMEs) do país.

Como parte do acordo, a Monsha’at e a Huawei Tech Investment Saudi Arabia trabalharão juntas para equipar as PMEs sauditas com as ferramentas necessárias para crescer e ter sucesso no ambiente do comércio eletrônico. O acordo promoverá a cooperação conjunta e soluções pioneiras de ponta projetadas para capacitar PMEs que dependem da tecnologia de comunicação.

O MoU foi um dos mais de 25 acordos lançados juntamente com uma série de iniciativas de investimento no primeiro dia da Biban 2023. A expectativa é de que o evento – que ocorre entre 9 e 13 de março de 2023 no Riyadh Front Exhibition & Conference Center – atraia mais de 105 mil participantes, incluindo empresários, proprietários de PMEs, investidores, formuladores de políticas e outros interessados.

Como parte dos acordos assinados, além do MoU com a Huawei, oito bancos e entidades financiadoras prometeram mais de US$ 2,93 bilhões para apoiar o ecossistema de PMEs da Arábia Saudita.

Em linha com a Visão 2030, os acordos contribuirão para a diversificação da economia nacional, transformando o país em um polo comercial de classe mundial.

Sami Ibrahim Alhussaini, governador da Monsha’at, disse: “Estamos totalmente empenhados em fortalecer a economia nacional e desenvolver o potencial da Arábia Saudita. Como parte desta missão, pretendemos criar um ambiente empresarial positivo, propício ao investimento e ao crescimento. Fizemos avanços significativos nessa jornada ao longo dos anos, como visto com o recente salto do país, do 41º lugar em 2018 para o segundo em 2022, no Índice de Estado do Empreendedorismo do Monitoramento de Empreendedorismo Global.”

Ele acrescentou: “A Biban 2023 representa uma grande oportunidade para aproveitarmos esse progresso e darmos mais passos para alcançar as metas da Visão 2030. Ao ser uma plataforma única totalmente voltada para a troca de insights, networking e colaboração, a Biban 2023 ajudará a inspirar inovação e efetuar mudanças positivas duradouras no setor de empreendedorismo saudita e internacional”.

