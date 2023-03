NuScale Power presenta il primo ordine per la produzione di materiale con lungo tempo di consegna a Doosan Enerbility

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power Corporation (NYSE: SMR), leader nello sviluppo della tecnologia di reattori nucleari modulari di ridotte dimensioni (SMR, small modular reactor), oggi ha annunciato che alla fine del 2022, come programmato, ha presentato il primo ordine per la produzione di materiale con lungo tempo di consegna (LLM, long lead material) per il contenitore superiore sotto pressione del reattore (RPV, Reactor Pressure Vessel) presso Doosan Enerbility (Doosan), azienda d’ingegneria e produzione leader mondiale nel suo settore. L’ordine riguarda materiali essenziali per iniziare la fabbricazione dei primi NuScale Power Module che si prevede saranno nella fase commerciale del Carbon Free Power Project della Utah Associated Municipal Power Systems entro il 2029. Inoltre, NuScale e Doosan prevedono di fabbricare ulteriori moduli per futuri progetti di centrali elettriche che impiegheranno gli SMR VOYGR™ di NuScale con date di consegna simili.

“ L’avere completato e presentato questo ordine al nostro prezioso partner Doosan mostra che NuScale sta attuando la transizione alla fase di produzione dei moduli ed evidenzia la nostra posizione avanzata sul mercato per l’implementazione della tecnologia SMR presso i clienti entro la fine del decennio”, commenta John Hopkins, Presidente e Amministratore delegato NuScale. “ I nostri solidi rapporti con partner di lunga esperienza come Doosan dimostrano l’affidabilità della catena di fornitura globale di NuScale e ci collocano in modo da rispondere al crescente interesse per le nostre centrali elettriche VOYGR che vediamo in tutto il mondo”.

“ La Nuclear Regulatory Commission (NRC) degli Stati Uniti recentemente ha emesso un norma finale per certificare l’innovativo progetto SMR di NuScale, comprovandone lo stato di leader tecnologico sul mercato globale degli SMR”, aggiunge Jongdoo Kim, Direttore Nuclear Business Group presso Doosan Enerbility. “ Doosan è fiera di partecipare alla costruzione di un SMR NuScale, offrendo progetti a energia pulita, senza emissioni di anidride carbonica, per far fronte al cambiamento climatico”.

In vista dell’ordine con lungo tempo di consegna, NuScale e Doosan hanno iniziato ad aprile 2022 a impegnarsi per completare la fabbricazione degli stampi di forgiatura dell’RPV superiore. Sulla base di questo completamento, il nuovo ordine per la produzione di LLM include forgiature per strutture pesanti, tubi del generatore di vapore e materiale di saldatura per sei RPV superiori, i cui materiali hanno un peso totale stimato di più di 2.000 tonnellate.

Oltre ad appoggiarsi a Doosan, NuScale continua a rafforzare la disponibilità della sua catena di fornitura tramite la coordinazione con vari produttori e fornitori leader negli Stati Uniti e oltreoceano.

Informazioni su NuScale Power

NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) è leader nello sviluppo dell’innovativa tecnologia proprietaria di reattori nucleari modulari di ridotte dimensioni (SMR, small modular reactor); la sua mission consiste nel facilitare la transizione energetica globale generando energia senza emissioni di anidride carbonica, sicura, scalabile e affidabile. Le sue innovative centrali SMR VOYGR™ impiegano il NuScale Power Module™, un reattore ad acqua pressurizzata sicuro, di ridotte dimensioni che può generare 77 megawatt di energia elettrica (MWe) o 250 megawatt di energia termica (lordi) ed è scalabile per rispondere alle esigenze dei clienti grazie a un array di configurazioni flessibili che genera fino a 924 MWe (12 moduli).

Produttore del primo e solo SMR il cui progetto è stato certificato dalla Nuclear Regulatory Commission degli Stati Uniti, NuScale è ben posizionata per servire un’ampia gamma di clienti nel mondo producendo energia nucleare per la generazione di energia elettrica e di teleriscaldamento, desalinizzazione, produzione di idrogeno su scala commerciale e altre applicazioni di energia termica per processi.

Fondata nel 2007, NuScale ha sede a Portland, Oregon. Per saperne di più visitare il sito web di NuScale Power o seguirci su Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram e YouTube.

Informazioni su Doosan Enerbility

Doosan è un appaltatore di servizi di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC, Engineering, Procurement & Construction) leader nel suo settore che offre una vasta gamma di servizi, che vanno dalla produzione di getti e pezzi forgiati, impianti di generazione dell’energia elettrica e di desalinizzazione alla costruzione di centrali elettriche.

Doosan mantiene uno standard di alta qualità grazie alla sua lunga esperienza nella fabbricazione di componenti importanti di centrali elettriche che impiegano energia nucleare. Il suo stabilimento di produzione integrata a Changwon, Corea, è in grado di svolgere l’intera gamma di attività dalla produzione di materiali grezzi all’assemblaggio finale di componenti di reattori nucleari. Doosan ha fabbricato e fornito 34 contenitori per reattori e 124 generatori di vapore in tutto il mondo.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene “dichiarazioni previsionali” ai sensi delle disposizioni di “approdo sicuro” della legge statunitense Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali potrebbero essere identificate dall’uso di parole quali “stima”, “pianifica”, “estrapola”, “prevede”, “intende”, “farà”, “si aspetta”, “anticipa”, “ritiene”, “cerca”, “mira” o altre espressioni analoghe volte a prevedere o indicare tendenze o eventi futuri che non costituiscono affermazioni di fatti storici. Queste dichiarazioni previsionali sono intrinsecamente soggette a rischi, incertezze e ipotesi. I risultati effettivi potrebbero essere sostanzialmente differenti a causa di vari fattori. Occorre esercitare cautela quando ci si affida a queste e ad altre dichiarazioni previsionali. A causa di rischi noti e ignoti, i risultati conseguiti da NuScale potrebbero essere sostanzialmente differenti dalle sue aspettative e previsioni. NuScale declina specificamente qualsiasi obbligo di aggiornare queste dichiarazioni previsionali. Non si deve contare sul fatto che queste dichiarazioni previsionali possano rappresentare le valutazioni di NuScale a qualsiasi data successiva a quella del presente comunicato. Conseguentemente, non si deve fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali.

