NuScale Power plaatst eerste langlopende materiaalproductieorder bij Doosan Enerbility

PORTLAND, Oregon, VS--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power Corporation (NYSE: SMR), de toonaangevende leverancier van eigen en innovatieve geavanceerde nucleaire kleine modulaire reactortechnologie (SMR), heeft vandaag aangekondigd dat ze eind 2022, zoals gepland, de eerste productieorder voor het bovenste reactordrukvat (RPV) met lang loodmateriaal (LLM) heebben geplaatst bij Doosan Enerbility (Doosan), een productie- en engineeringbedrijf van wereldklasse. De bestelling betreft materialen die essentieel zijn voor de productie van de eerste NuScale Power Modules, die volgens de planning al in 2029 in commercieel bedrijf zullen zijn in het Carbon Free Power Project van Utah Associated Municipal Power Systems. Bovendien zijn NuScale en Doosan overeengekomen om aanvullende modules te produceren voor toekomstige NuScale VOYGR™ SMR-projecten met vergelijkbare leveringsdata.

" Het afronden en indienen van deze order bij onze gewaardeerde partner, Doosan, toont NuScale's overgang naar de productiefase van onze modules en benadrukt onze geavanceerde positie in de markt om onze SMR-technologie tegen het einde van het decennium bij klanten in te zetten", aldus John Hopkins, President en Chief Executive Officer van NuScale. " Onze sterke relaties met ervaren partners als Doosan tonen NuScale's robuuste wereldwijde toeleveringsketen en positioneren ons om te voldoen aan de groeiende belangstelling voor NuScale VOYGR-centrales die we over de hele wereld zien."

" De U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) heeft onlangs een definitieve regel uitgevaardigd om het innovatieve SMR-ontwerp van NuScale te certificeren, wat getuigt van de status van NuScale als de toonaangevende technologie in de wereldwijde SMR-markt", aldus Jongdoo Kim, hoofd van de Nuclear Business Group van Doosan Enerbility. " Doosan is er trots op deel te nemen aan de bouw van een NuScale SMR, die schone en koolstofvrije energieprojecten biedt om de klimaatverandering aan te pakken."

Ter voorbereiding op de langlopende order zijn NuScale en Doosan in april 2022 begonnen met de productie van de smeedmatrijzen voor de bovenste RPV. Voortbouwend op deze voltooiing omvat de nieuwe LLM-order zware smeedstukken, stoomgeneratorbuizen en lasmateriaal voor zes bovenste RPV's. Het totale geschatte gewicht van de materialen voor zes bovenste RPV's is meer dan 2.000 ton.

Naast Doosan blijft NuScale zijn toeleveringsketen versterken door coördinatie met zijn uitgebreide lijst van leveranciers en fabrikanten van wereldklasse in de VS en daarbuiten.

Over NuScale Power

NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) is de toonaangevende leverancier van gepatenteerde en innovatieve geavanceerde kleine modulaire reactor nucleaire technologie, met een missie om de wereldwijde energietransitie aan te drijven door veilige, schaalbare en betrouwbare koolstofvrije energie te leveren. De baanbrekende VOYGR™ SMR-centrales van het bedrijf worden aangedreven door de NuScale Power Module™, een kleine, veilige drukwaterreactor die elk 77 megawatt elektriciteit (MWe) of 250 megawatt warmte (bruto) kan opwekken, en kan worden opgeschaald om te voldoen aan de behoeften van de klant via een reeks flexibele configuraties tot 924 MWe (12 modules).

Als eerste en enige SMR waarvan het ontwerp is gecertificeerd door de U.S. Nuclear Regulatory Commission, bevindt NuScale zich in een goede positie om diverse klanten over de hele wereld te bedienen door kernenergie te leveren voor elektriciteitsopwekking, stadsverwarming, ontzilting, waterstofproductie op commerciële schaal en andere toepassingen van proceswarmte.

NuScale, opgericht in 2007, heeft zijn hoofdkantoor in Portland, Oregon. Ga voor meer informatie naar de website van NuScale Power of volg ons op Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram en YouTube.

Over Doosan Enerbility

Doosan is een toonaangevende Engineering, Procurement and Construction (EPC) aannemer die een breed scala aan diensten aanbiedt, variërend van de productie van gietstukken en smeedstukken, energieopwekkingssystemen en ontziltingsinstallaties tot de bouw van energiecentrales.

Doosan hanteert een hoge kwaliteitsnorm gebaseerd op uitgebreide ervaring in de productie van belangrijke onderdelen van kerncentrales. Doosan heeft een geïntegreerde productiefaciliteit in Changwon, Korea, die geschikt is voor de productie van grondstoffen tot de eindassemblage van nucleaire componenten. Doosan heeft wereldwijd 34 reactorvaten en 124 stoomgeneratoren geproduceerd en geleverd.

