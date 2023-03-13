Menzies Aviation選擇Wipro來改造其航空貨運服務

倫敦和印度班加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--一流的科技服務和顧問公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)宣佈，公司已被全球首屈一指的航空服務公司Menzies Aviation選中，協助後者改造其航空貨運管理服務。

此次合作將有助於鞏固Menzies作為市場一流貨物裝卸服務商的地位，使該公司能夠擴大服務並充分利用新科技。合作還將幫助Menzies加快提升競爭力，同時將客戶、合作夥伴、員工和環境作為轉型過程中的優先考慮事項。

Wipro革命性的貨物裝卸產品採用雲端原生技術來設計，將解決Menzies的所有需求，以及更廣泛的航空貨運業的需求。該產品旨在提高經營效率，透過提高自動化程度來提升員工體驗和客戶服務，並以一流的安全性提供關鍵的業務洞察力。

該產品將讓Menzies及其客戶能夠更易於查看貨物位置，支援貨物和單據掃描技術，並可直接與客戶的作業系統整合，從而提高透明度和即時追蹤性。它還將支援為未來倉庫開發的新科技，包括機器人技術、自動駕駛車輛和真正的無紙化環境等。

Menzies Aviation貨運部執行副總裁Robert Fordree表示：「經過嚴格的新倉庫管理系統招標程序後，我們欣然宣佈與Wipro合作，以推動公司的全球科技轉型和雄心勃勃的成長策略。Menzies致力於投資創新的解決方案，比如我們最近推出的機器人庫存檢查和飛行套件的數位化，而Wipro的平臺將確保我們在未來幾年內能夠利用尖端的系統和產品。」

Fordree補充道：「這項合作協定將支援我們的端到端營運數位化和流程標準化，保持一致的客戶服務，並提升員工體驗，這對吸引新一代的貨運專業人員至關重要。我們的團隊將能夠利用與日常應用程式的觀感更加一致的作業系統，我們的客戶也將受益於更高的貨物狀態透明度、運用自動化以加快流程，以及改進的安全性和保障程序。”

Wipro Limited英國和愛爾蘭地區董事總經理Omkar Nisal表示：「Wipro很高興能與航空服務領域的全球重量級企業Menzies Aviation合作。此次合作使我們可以利用Wipro廣泛的技術能力，結合Menzies豐富的貨物裝卸和管理經驗，打造出有助於徹底改變航空貨運業的產品。我們很高興能提供以最新科技打造的現代貨物裝卸解決方案，以支援Menzies的航空貨運轉型和成長計畫。借助重新設計的使用者體驗模式，Wipro的新產品非常易於使用。它還將解決電商業務大幅成長所帶來的對改善供應鏈效率的迫切需求，同時也將改善航空貨運的流程。我們將繼續利用Wipro的強大科技實力並投資於該產品，為Menzies和航空貨運業帶來業界領先的解決方案。」

Menzies將於2023年底前在五個航空貨運點——羅馬尼亞的布加勒斯特；紐西蘭的威靈頓、基督城和奧克蘭；以及中國的澳門——陸續部署Wipro產品，並計畫於2024年底前在Menzies的全球網路中全面推廣該產品。

致編輯：

關於Menzies Aviation

Menzies Aviation成立於1833年，如今已發展為全球首屈一指的航空服務公司，業務遍及六大洲。Menzies總部位於倫敦，在58個國家的250多個機場提供快速地面服務、燃料服務和航空貨運服務，並由超過3.5萬名訓練有素的員工所組成的團隊提供支援。一流的安全和保障是我們日常工作中的首要之務。如欲瞭解有關Menzies Aviation的更多資訊，請造訪：menziesaviation.com。

關於Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)是首屈一指的科技服務和顧問公司，專注於打造創新型解決方案，解決客戶極為複雜的數位轉型需求。我們充分利用自身在顧問服務、設計、工程和營運方面的全面能力組合，協助客戶實現遠大目標，建立適應未來需要的永續業務。憑藉遍佈66個國家的超過25萬名員工和業務夥伴，我們長期履行承諾，協助客戶、同事和社區在瞬息萬變的世界中茁壯成長和繁榮發展。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽我們的網站：www.wipro.com。

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本文包含的前瞻性陳述代表Wipro對未來事件的看法，其中有許多在本質上具有固有的不確定性，並不在Wipro的控制範圍之內。此等陳述包括但不限於與Wipro發展前景、其未來財務經營業績及其計畫、預期和打算有關的陳述。Wipro提醒讀者，本文中的前瞻性陳述受風險和不確定性影響，可能造成實際結果與此等陳述中預測的結果大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於與以下因素有關的風險和不確定性：我們盈餘、收入和利潤的波動；我們創造和管理成長、完成擬議之企業行動的能力；IT服務領域的激烈競爭；我們保持成本優勢的能力；印度工資水準的提高；我們吸引和保留高技能專業人員的能力；固定價格、固定時間架構協議下產生的時間和成本超支；客戶集中；移民限制；我們管理國際業務營運的能力；我們重點關注領域對科技的需求減少；電信網路中斷；我們成功完成和整合潛在收購的能力；我們服務合約中的損害賠償責任；我們進行策略性投資的公司能否成功；政府財政獎勵的撤銷；政治動盪；戰爭；關於融資或收購印度以外公司的法律限制；他人對我們智慧財產權的非法使用；以及影響我們業務和產業的一般經濟形勢。

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