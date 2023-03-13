Menzies Aviation选择Wipro来改造其航空货运服务

伦敦和印度班加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的技术服务和咨询公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)宣布，公司已被全球首屈一指的航空服务公司Menzies Aviation选中，助力后者改造其航空货运管理服务。

此次合作将有助于巩固Menzies作为市场领先的货物装卸服务商的地位，使该公司能够扩大服务并充分利用新技术。合作还将帮助Menzies加快提升竞争力，同时将客户、合作伙伴、员工和环境作为转型过程中的优先考虑事项。

Wipro革命性的货物装卸产品采用云原生技术进行设计，将满足Menzies的所有需求，以及更广泛的航空货运业的需求。该产品旨在提高经营效率，通过提高自动化程度来增强员工体验和客户服务，并以一流的安全性提供关键的业务洞察力。

该产品将让Menzies及其客户能够更好地查看货物位置，支持货物和单据扫描技术，并可直接与客户的操作系统整合，从而提高透明度和实时跟踪性。它还将支持为未来仓库开发的新技术，包括机器人技术、自动驾驶车辆和真正的无纸化环境等。

Menzies Aviation货运部执行副总裁Robert Fordree表示：“经过严格的新仓库管理系统招标程序后，我们欣然宣布与Wipro合作，以推动公司的全球技术转型和远大增长战略。Menzies致力于投资创新的解决方案，比如我们最近推出的机器人库存检查和飞行套件的数字化，而Wipro的平台将确保我们在未来几年内能够利用尖端的系统和产品。”

Fordree补充道：“这项合作协议将助力我们实现端到端运营数字化和流程标准化，保持一致的客户服务，并增强员工体验，这对吸引新一代的货运专业人员至关重要。我们的团队将能够利用一套与日常应用的观感更加一致的操作系统，我们的客户也将从更高的货物状态透明度、可加快流程的自动化，以及更出色的安全和保障程序中受益。”

Wipro Limited英国和爱尔兰地区董事总经理Omkar Nisal表示：“Wipro很高兴能与航空服务领域的全球大型企业Menzies Aviation合作。通过此次合作，我们可以利用Wipro广泛的技术能力，结合Menzies丰富的货物装卸和管理经验，来打造一款有助于彻底改变航空货运业格局的产品。我们很高兴能提供这样一款基于前沿技术打造的现代货物装卸解决方案，以助力Menzies的航空货运转型和增长计划。借助重新设计的用户体验模式，Wipro的新产品非常易于使用。它还将解决电商业务的巨大增长所带来的对提高供应链效率的迫切需求，同时也将改善航空货运的流程。我们将继续利用Wipro的强大技术实力，持续对该产品进行投资，为Menzies和航空货运业带来业界领先的解决方案。”

Menzies将于2023年底前在五个航空货运点——罗马尼亚的布加勒斯特；新西兰的惠灵顿、克赖斯特彻奇和奥克兰；以及中国的澳门——陆续部署Wipro产品，并计划于2024年底前在Menzies的全球网络中全面推广该产品。

致编辑：

关于Menzies Aviation

Menzies Aviation成立于1833年，如今已发展成为全球首屈一指的航空服务公司，业务遍及六大洲。Menzies总部位于伦敦，在58个国家的250多个机场提供快速地面服务、燃料服务和航空货运服务，并由超过3.5万名训练有素的员工所组成的团队提供支持。一流的安全和保障是我们日常工作中的重中之重。如需了解有关Menzies Aviation的更多信息，请访问：menziesaviation.com。

关于Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)是一家领先的技术服务和咨询公司，专注于打造创新型解决方案，满足客户极为复杂的数字化转型需求。我们充分利用自身在咨询、设计、工程和运营方面的全面能力组合，帮助客户实现远大目标，建立适应未来需要的可持续业务。依托遍布66个国家的超过25万名员工和业务伙伴，我们长期践行承诺，即帮助客户、同事和社区在瞬息万变的世界中茁壮成长和繁荣发展。如需了解更多信息，请访问我们的网站：www.wipro.com。

前瞻性陈述

本文包含的前瞻性陈述代表Wipro对未来事件的看法，其中有许多在本质上具有固有的不确定性，并不在Wipro控制范围之内。此等陈述包括但不仅限于与Wipro发展前景、其未来财务经营业绩及其计划、预期和打算有关的陈述。Wipro提醒读者，本文中的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，可能造成实际结果与此等陈述中预测的结果大相径庭。这些风险和不确定性包括但不仅限于与以下因素有关的风险和不确定性：我们盈利、收入和利润的波动；我们创造和管理增长、完成拟议之企业行动的能力；IT服务领域的激烈竞争；我们保持成本优势的能力；印度工资水平的提高；我们吸引和保留高技能专业人员的能力；固定价格、固定时间的框架协议下产生的时间和成本超支；客户集中；移民限制；我们管理国际业务运营的能力；我们重点关注领域的技术需求的减少；电信网络中断；我们成功完成和整合潜在收购的能力；我们服务合同中的损害赔偿责任；我们对其进行战略投资的公司能否成功；政府财政奖励的撤销；政治动荡；战争；关于融资或收购印度以外公司的法律限制；他人对我们知识产权的非法使用；以及影响我们业务和行业的一般经济形势。

可能影响我们未来运营结果的其他风险在我们提交给美国证券交易委员会的文件中有更完整的说明，包括但不仅限于Form 20-F年报。这些文件可从www.sec.gov查阅。我们可能不时做出其他书面和口头的前瞻性陈述，包括公司提交给证券交易委员会的备案文件和我们给股东的报告中所包含的陈述。我们不承诺更新由我们或他人代表我们不时做出的任何前瞻性陈述。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。