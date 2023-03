Menzies Aviation wählt Wipro zur Umgestaltung seiner Luftfrachtdienste

LONDON & BANGALORE, Indien--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Technologie- und Beratungsunternehmen, gab bekannt, dass es von Menzies Aviation, dem weltweit größten Unternehmen für Luftfahrtdienstleistungen, ausgewählt wurde, um seine Dienstleistungen im Bereich Luftfrachtmanagement umzugestalten.

Die Partnerschaft wird dazu beitragen, die Position von Menzies als führender Frachtabfertiger auf dem Markt zu stärken und dem Unternehmen ermöglichen, seine Dienstleistungen und die Nutzung neuer Technologien auszubauen. Sie wird auch die Wettbewerbsfähigkeit beschleunigen und gleichzeitig die Kunden, Partner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Umwelt in den Mittelpunkt dieses Wandels stellen.

Das revolutionäre Produkt von Wipro für die Frachtabfertigung wurde unter Nutzung cloud-nativer Technologien entwickelt und wird alle Anforderungen von Menzies sowie die der gesamten Luftfrachtbranche ansprechen. Es wurde entwickelt, um die Effizienz des Unternehmens zu steigern, die Erfahrung der Mitarbeiter und den Kundenservice durch eine stärkere Automatisierung zu verbessern und wichtige Geschäftsinformationen mit bestmöglicher Sicherheit zu liefern.

Dieses Produkt wird sowohl Menzies als auch seinen Kunden einen besseren Einblick in den Standort der Fracht geben, die Scantechnologie für Fracht und Dokumentation unterstützen und direkt in die Betriebssysteme der Kunden integriert werden, was zu einer Steigerung der Transparenz und Überwachung in Echtzeit führt. Es wird auch neue Technologien ermöglichen, die für die Lagerhäuser der Zukunft entwickelt werden, einschließlich Robotik, autonome Fahrzeuge und wirklich papierlose Umgebungen.

Robert Fordree, Executive Vice President Cargo, Menzies Aviation, sagte: „Nach einem strengen Ausschreibungsverfahren für ein neues Lagerverwaltungssystem freuen wir uns, unsere Partnerschaft mit Wipro bekannt zu geben, um unsere globale technologische Transformation und unsere ehrgeizige Wachstumsstrategie voranzutreiben. Wir bei Menzies sind entschlossen, in innovative Lösungen zu investieren, wie unsere zuletzt eingeführten robotergestützten Bestandskontrollen und die Digitalisierung von Flight Packs, und die Plattform von Wipro wird sicherstellen, dass wir in den kommenden Jahren modernste Systeme und Produkte einsetzen können.“

„Diese Vereinbarung ermöglicht eine durchgängige Digitalisierung unserer Abläufe, eine Standardisierung der Prozesse, einen konsistenten Kundenservice und eine verbesserte Erfahrung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche für die Anwerbung einer neuen Generation von Frachtfachleuten von enormer Bedeutung ist. Unsere Teams werden ein Betriebssystem nutzen können, das sich mehr an das Look and Feel alltäglicher Apps orientiert, und unsere Kunden werden von einer gesteigerten Transparenz des Frachtstatus, der Nutzung von Automatisierung zur Beschleunigung von Prozessen und verbesserten Sicherheitsverfahren profitieren“, so Fordree weiter.

Omkar Nisal, Managing Director UK & Ireland, Wipro Limited, sagte: „Wipro freut sich über die Partnerschaft mit Menzies Aviation, einem weltweit führenden Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen. Durch diese Zusammenarbeit können wir die umfassenden technologischen Fähigkeiten von Wipro und die große Erfahrung von Menzies im Bereich Frachtabfertigung und -management nutzen, um ein Produkt anzubieten, das dazu beitragen wird, die Luftfrachtbranche zu revolutionieren. Wir freuen uns darauf, diese moderne, zeitgemäße Frachtabfertigungslösung auf der Grundlage neuester Technologien anzubieten, die Menzies' Luftfrachttransformation und Wachstumspläne unterstützen wird. Das neue Produkt von Wipro ist über ein neu gestaltetes Paradigma der Erfahrung völlig einfach zu nutzen. Es wird auch den dringenden Bedarf an verbesserter Effizienz in der Lieferkette ansprechen, der durch das enorme Wachstum des E-Commerce-Geschäfts entsteht, und gleichzeitig die Prozesse in der Luftfracht verbessern. Wir werden auch weiterhin die enormen technologischen Fähigkeiten von Wipro nutzen und in das Produkt investieren, um Menzies und der Luftfrachtbranche diese branchenführenden Lösungen anzubieten.“

Menzies wird das Wipro-Produkt bis Ende 2023 an fünf Luftfrachtstandorten einführen – Bukarest in Rumänien, Wellington, Christchurch und Auckland in Neuseeland sowie Macau in China – und plant, es bis Ende 2024 im gesamten globalen Netzwerk von Menzies vollständig zu implementieren.

Über Menzies Aviation

Menzies Aviation hat sich seit 1833 zum weltweit größten Unternehmen für Luftfahrtdienstleistungen entwickelt, das über Niederlassungen auf sechs Kontinenten verfügt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London stellt zeitkritische Bodenverkehrsdienste, Treibstoffdienste und Luftfrachtdienste an mehr als 250 Flughäfen in 58 Ländern bereit und wird dabei von einem Team von über 35.000 hochqualifizierten Menschen unterstützt. Die bestmögliche Sicherheit hat jeden Tag oberste Priorität. Weitere Informationen über Menzies Aviation finden Sie unter menziesaviation.com.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Technologie- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Anforderungen der digitalen Transformation seiner Kunden konzentriert. Mit unserem ganzheitlichen Portfolio an Kompetenzen in den Bereichen Beratung, Design, Engineering und Betrieb helfen wir unseren Kunden, ihre ambitionierten Ziele zu verwirklichen und zukunftsfähige, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Mit mehr als 250.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Unternehmenspartnern in 66 Ländern bieten wir unseren Kunden, Kolleginnen und Kollegen und der Gemeinschaft die Möglichkeit, sich in einer sich ständig verändernden Welt zu entfalten. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.wipro.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen von Wipro in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider, von denen viele von Natur aus ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Wipro liegen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Wachstumsaussichten von Wipro, zu den künftigen finanziellen Betriebsergebnissen sowie zu den Plänen, Erwartungen und Absichten des Unternehmens. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf Schwankungen unserer Erträge, Umsätze und Gewinne, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu managen, vorgeschlagene Unternehmensmaßnahmen abzuschließen, intensiver Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Verträgen mit festen Preisen und festen Zeitrahmen, Kundenkonzentration, Beschränkungen bei der Einwanderung, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Aktivitäten zu managen, geringere Nachfrage nach Technologie in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in den Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Akquisitionen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, die Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, der Erfolg der Unternehmen, in die wir strategisch investieren, die Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder dem Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Branche betreffen.

Weitere Risiken, die sich auf unsere künftigen Betriebsergebnisse auswirken könnten, sind in den von uns bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Jahresberichte auf Formular 20-F, ausführlicher beschrieben. Diese Einreichungen sind unter www.sec.gov verfügbar. Wir können von Zeit zu Zeit weitere schriftliche und mündliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, einschließlich Aussagen, die in den vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen und in unseren Berichten an die Aktionäre enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die möglicherweise von Zeit zu Zeit von uns oder in unserem Namen abgegeben werden.

