洋馬控股選擇Quake Global作為其車載資通訊系統硬體供應商

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--一流的車載資通訊系統硬體和軟體解決方案提供商Quake Global今天宣佈，洋馬控股株式會社(Yanmar Holdings Co., Ltd.)已選擇該公司成為其噴灑機器人YV01的車載資通訊系統硬體獨家供應商。洋馬是全球多種工業設備的創新者，致力於設計和製造先進的解決方案，以解決客戶所面臨的挑戰。

洋馬的自動噴灑機器人有望改變葡萄酒釀造產業。它採用專為噴灑機器人量身打造的Quake可程式設計硬體數據機。該數據機可同步處理路線圖和噴灑機器人位置的即時資訊，以確保有效且高效地執行噴灑任務。

洋馬已選擇Quake Global作為車載資通訊系統硬體供應商，以處理其建築機械和農業機械的標準車載資通訊需求。這次合作擴大了Quake設備在洋馬機器上的應用領域。合作協定對兩家公司來說都是重要的里程碑，凸顯了對可靠的創新型車載資通訊解決方案的持續需求。

車載資通訊系統支援對設備的遠端監控，以確定關鍵的CANBUS資料警報和性能，便於產品改進。這項技術可用於確保適當的維護和零件使用情況，以及設備即時執行時間。經由監測這些參數，車載資通訊系統可協助改善車輛和設備的性能，以及減少事故風險。

Quake Global的可程式設計硬體數據機為廣泛的車載資通訊需求提供強大的解決方案，可安裝在各種設備和機械上，以便從遙遠地點對它們進行遠端定位、追蹤、管理和監控。

關於Quake Global：

Quake Global成立於1998年，現已成為業界領導者，為全球合作夥伴提供創新的車載資通訊系統硬體和軟體解決方案。Quake的硬體解決方案穩固牢靠，可耐受各種道路甚至非道路行駛狀況下的惡劣條件。車載資通訊系統的前景廣闊，正在快速成長中，而Quake Global則是這一新領域的引領者。

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