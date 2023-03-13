洋马控股选择Quake Global作为其远程信息处理硬件供应商

圣迭戈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的远程信息处理硬件和软件解决方案提供商Quake Global今天宣布，洋马控股株式会社(Yanmar Holdings Co., Ltd.)已将其列为喷洒机器人YV01的远程信息处理硬件独家供应商。洋马是全球多种工业设备的创新者，致力于设计和制造先进的解决方案，以解决客户所面临的挑战。

洋马的自动喷洒机器人有望改变葡萄酒酿造产业。它采用专为喷洒机器人定制的Quake可编程硬件调制解调器。该调制解调器可同步作业路线图和喷洒机器人位置的实时信息，以确保有效且高效地执行喷洒任务。

洋马已选择Quake Global作为远程信息处理硬件供应商，以满足其建筑机械和农业机械的标准远程信息处理需求。这次合作拓展了Quake设备在洋马机器上的应用领域。合作协议对两家公司来说都是一个重要的里程碑，凸显了对可靠的创新型远程信息处理解决方案的持续需求。

远程信息处理技术支持对设备的远程监控，以确定关键的CANBUS数据警报和性能，便于产品改进。这项技术可监测设备维护是否得当和零件使用情况，以及设备实时运行时间。通过监测这些参数，远程信息处理系统可帮助提高车辆和设备的性能，以及减少事故风险。

Quake Global的可编程硬件调制解调器为广泛的远程信息处理需求提供了强大的解决方案，可安装在各种设备和机械上，以便对它们进行远程定位、跟踪、管理和监控。

关于Quake Global：

Quake Global成立于1998年，现已成为行业领导者，面向全球合作伙伴提供创新的远程信息处理硬件和软件解决方案。Quake的硬件解决方案稳固牢靠，可耐受各种道路甚至非道路行驶状况下的恶劣条件。远程信息处理行业前景广阔，正在快速增长中，而Quake Global则是这一新领域的引领者。

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