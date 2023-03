Quake Global sélectionné par Yanmar Holdings pour ses besoins en matériel télématique

Quake Global partners to advance telematics and automation with Yanmar’s Spraying Robot YV01 (Photo: Business Wire)

Quake Global partners to advance telematics and automation with Yanmar’s Spraying Robot YV01 (Photo: Business Wire)

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Quake Global, fournisseur de solutions télématiques matérielles et logicielles, annonce aujourd'hui qu'il a été sélectionné par Yanmar Holdings Co. Ltd., innovateur mondial dans une large gamme d'équipements industriels avec une attention particulière sur la conception et la fabrication de solutions avancées permettant de répondre aux défis auxquels font face les clients, et devient ainsi leur fournisseur exclusif de matériel télématique pour leur robot de pulvérisation YV01.

Le robot de pulvérisation autonome de Yanmar est prêt à transformer le monde de la production viticole. Il utilisera un modem matériel programmable de Quake, adapté à l'application du robot de pulvérisation. Le modem synchronise l'itinéraire et les informations en temps réel sur l'emplacement du robot de pulvérisation, ce qui permet de garantir l'efficacité du processus de pulvérisation.

Yanmar avait déjà choisi Quake Global comme fournisseur de matériel télématique pour ses besoins télématiques standard destinés aux engins de construction et aux machines agricoles. Cette gamme élargie ajoute un nouveau domaine d'application pour les dispositifs Quake dans les machines Yanmar. Cet accord est une étape importante pour les deux entreprises et souligne la demande continue de solutions télématiques fiables et innovantes.

La télématique permet la surveillance à distance de l'équipement afin de signaler les alertes et les performances des données CANBUS essentielles à l'amélioration des produits. Cette technologie peut être utilisée pour garantir un entretien et une utilisation des pièces adéquats, en dehors des heures de fonctionnement en temps réel. En surveillant ces paramètres, les systèmes télématiques peuvent contribuer à améliorer les performances des véhicules et des équipements et réduire les risques d'accident.

Les modems matériels programmables de Quake Global offrent une solution puissante pour une large gamme de besoins télématiques. Ils peuvent être installés sur de nombreux équipements et machines et permettront leur localisation, leur suivi, leur gestion et leur contrôle à distance.

