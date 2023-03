Eutelsat et Intelsat signent un accord de capacité multi-orbites visant à renforcer les services de connectivité grâce aux ressources de OneWeb

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat Communications (Euronext : ETL) (Paris: ETL) vient de signer avec Intelsat un accord de capacité multi-orbites destiné à renforcer les solutions de connectivité en Europe, au Moyen-Orient et dans le Pacifique, en y associant les services de OneWeb.

D’une durée de 7 ans, ce nouveau contrat de capacité qui représente plusieurs millions d'euros et prévoit un déploiement progressif des ressources en 2023, porte sur les satellites HTS (haut débit) d'Eutelsat opérant en bande Ku, notamment le satellite EUTELSAT 10B lancé récemment, ainsi que sur la flotte de OneWeb. Intelsat sera ainsi en mesure de proposer des solutions de connectivité répondant aux besoins de tous les segments de marché (aérien, terrestre et maritime).

Cet accord conforte les dispositions d’une précédente proposition d’accord portant sur le satellite EUTELSAT 10B, annoncé en octobre 2019 entre Eutelsat et Gogo Commercial Aviation, société dont Intelsat a fait l’acquisition en 2020. Le nouveau contrat associe la solution LEO (orbite basse) de OneWeb à un éventail plus large d’actifs GEO (orbite géostationnaire) HTS d'Eutelsat (EUTELSAT 172B, le prochain satellite EUTELSAT 10B et le futur Flexsat), créant ainsi une offre hybride unique qui dote Intelsat de capacités accrues pour le déploiement de solutions de connectivité.

Partout dans le monde, les clients pourront ainsi profiter de services de connectivité fluides et universels grâce à la combinaison des actifs GEO et LEO des trois entités : les flottes de satellites GEO d'Eutelsat et d'Intelsat associées à la constellation LEO innovante de OneWeb.

Cyril Dujardin, Directeur général de la branche Connectivité d’Eutelsat et Ben Griffin, Vice-Président Mobilité de OneWeb ont déclaré : « Eutelsat et OneWeb sont fiers de travailler ensemble pour mettre à disposition d’Intelsat une offre complète de services de connectivité. Cette approche véritablement hybride prépare la voie à la mise en œuvre de solutions de connectivité complètes, que ce soit dans le ciel, en mer ou au sol. En définitive, cette nouvelle formule permet d'offrir aux clients le meilleur des deux mondes dans une approche parfaitement transparente et intégrée. »

