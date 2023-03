Theramex celebra um acordo de licenciamento exclusivo com a Radius Health Inc. para comercialização do ELADYNOS® no Espaço Econômico Europeu, Reino Unido, Austrália e Brasil

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Theramex, uma empresa farmacêutica especializada com liderança global e dedicada à saúde das mulheres, celebrou um contrato de licenciamento exclusivo com a Radius Health, Inc., pelos direitos de comercializar o ELADYNOS® (abaloparatida), um novo agente formador de ossos, indicado para o tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa com risco maior de fraturas.

A Theramex comercializará e distribuirá o ELADYNOS® em base exclusiva no Espaço Econômico Europeu, Reino Unido, Austrália e Brasil.

“ A Theramex demonstrou novamente o seu compromisso com as mulheres e com o cuidado e boa gestão da saúde óssea com a adição deste importante produto em sua franquia de osteoporose. Estamos muito felizes de estabelecer esta parceria com a Radius, ampliando nosso portfólio em expansão e alinhando missões para reduzir os riscos de fraturas para muitas mulheres na pós-menopausa que sofrem de osteoporose.” - Rob Stewart, CEO (diretor executivo) da Theramex

“ Estamos muito entusiasmados por a Theramex trazer a abaloparatida às mulheres na pós-menopausa na Europa, que podem se beneficiar com este tratamento impactante. Nossa visão estratégica e alinhada de apresentar soluções eficazes aos pacientes certos nos proporciona uma confiança inabalável nesta parceria. Estamos ansiosos para ver a expansão global contínua da abaloparatida para pacientes com osteoporose no mundo inteiro.” - Scott Briggs, CEO da Radius

Sobre a Theramex

A Theramex é uma empresa farmacêutica especializada com liderança global, dedicada exclusivamente às mulheres e sua saúde. A Theramex apoia as mulheres em todas as fases de suas vidas, fornecendo um amplo portfólio de marcas inovadoras e estabelecidas que abrange a fertilidade, contracepção, menopausa e osteoporose. O compromisso da Theramex é ouvir e compreender nossas pacientes, atender às suas necessidades e oferecer soluções de saúde para ajudar a melhorar suas vidas. A visão da Theramex é ser um parceiro vitalício para as mulheres e os profissionais de saúde que as tratam, proporcionando soluções com foco no paciente e eficazes que cuidam e apoiam as mulheres em diferentes fases de suas vidas.

www.theramex.com

Sobre a Radius

A Radius é uma empresa biofarmacêutica global com foco em necessidades médicas não atendidas nas áreas de saúde óssea e oncologia. O principal produto da Radius, a injeção de TYMLOS® (abaloparatida), foi aprovado pelo FDA (U.S. Food and Drug Administration) em abril de 2017 para o tratamento de mulheres na pós-menopausa com osteoporose e alto risco de fraturas, e em dezembro de 2022 para o tratamento de homens com osteoporose com alto risco de fraturas.

A injeção do ELADYNOS® (abaloparatida) foi aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos para o tratamento de mulheres na pós-menopausa com osteoporose com alto risco de fraturas, definido como história de fratura osteoporótica, múltiplos fatores de risco para fratura ou pacientes que falharam ou são intolerantes a outras terapias disponíveis para osteoporose. Este medicamento está sob monitoramento adicional, o que significa que é monitorado ainda mais intensivamente do que outros medicamentos

www. radiuspharm.com

