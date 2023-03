Theramex conclut un contrat de licence exclusif avec Radius Health Inc, portant sur la commercialisation de ELADYNOS® dans la zone économique européenne, au Royaume-Uni, en Australie et au Brésil

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Theramex, une société pharmaceutique internationale spécialisée de premier plan qui se consacre à la santé féminine, a conclu un accord exclusif de licence avec Radius Health, Inc., portant sur les droits de commercialisation de ELADYNOS® (abaloparatide), un agent novateur de formation osseuse indiqué pour le traitement de l'ostéoporose chez les femmes ménopausées présentant un risque accru de fracture.

Theramex commercialisera et distribuera ELADYNOS® en exclusivité dans la zone économique européenne, au Royaume-Uni, en Australie et au Brésil.

"Theramex a de nouveau illustré son engagement vis-à-vis des femmes, et des soins et de la gestion efficace de la santé osseuse, en ajoutant ce produit important à sa franchise dédiée à l'ostéoporose. Nous sommes ravis d'établir ce partenariat avec Radius, en nous appuyant sur notre portefeuille en expansion et alignant nos missions pour réduire les risques de fracture chez un nombre important de femmes ménopausées souffrant d'ostéoporose," a affirmé Rob Stewart, PDG de Theramex

"Nous sommes ravis que Theramex apporte l'abaloparatide aux femmes ménopausées en Europe susceptibles de tirer profit de ce traitement percutant. Notre vision stratégique alignée consistant à apporter des solutions efficaces au patient qui en a besoin nous assure une pleine confiance en ce partenariat. Nous sommes impatients d'assister à l'expansion mondiale continue de l'abaloparatide pour le bien des patients atteints d'ostéoporose," a déclaré Scott Briggs, PDG de Radius

A propos de Theramex

Theramex est une société pharmaceutique mondiale spécialisée de premier plan dédiée aux femmes et à leur santé. Dotée d’un large portefeuille de marques innovantes et établies couvrant la contraception, la fertilité, la ménopause et l’ostéoporose, Theramex accompagne les femmes à chaque étape de leur vie. À l’écoute des patientes et souhaitant les comprendre, Theramex consacre ses efforts à répondre à leurs besoins et leur offre des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer leur qualité de vie. Theramex s’est donné pour mission d’être, pour les femmes et les professionnels de santé qui les traitent, en fournissant des solutions innovantes et efficaces qui prennent soin des femmes et les soutiennent dans toutes les étapes de leur vie.

A propos de Radius

Radius est une société biopharmaceutique internationale qui se consacre à répondre aux besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de la santé osseuse et de l'oncologie. Le produit phare de Radius, TYMLOS® (abaloparatide) en injection, a été approuvé par la Food and Drug Administration américaine en avril 2017 pour le traitement des femmes ménopausées atteintes d'ostéoporose présentant un risque élevé de fracture, et en décembre 2022 pour le traitement des hommes atteints d'ostéoporose présentant un risque élevé de fracture.

L'injection ELADYNOS®(abaloparatide) a été approuvée par l'Agence européenne des médicaments pour le traitement des femmes ménopausées atteintes d'ostéoporose présentant un risque élevé de fracture, ne tolérant pas les autres traitements disponibles contre l'ostéoporose ou chez qui ces traitements ont échoué. Ce médicament fait l'objet de processus de supervision supplémentaires, c'est à dire d'une surveillance encore plus intensive que dans le cas d'autres médicaments.

