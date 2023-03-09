Axelera AI與研華合作，將資料中心的推理能力擴展至邊緣設備

荷蘭愛因荷芬--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的先進邊緣人工智慧解決方案供應商Axelera AI今天宣布與研華(Advantech)建立策略合作夥伴關係。雙方將結合研華在嵌入式和工業PC領域的專長與Axelera AI的顛覆性邊緣人工智慧技術，共同將資料中心的推理能力擴展至邊緣設備，使客戶能夠即時處理資料，提高效率並降低延遲。

Axelera AI在短短18個月時間內取得了以下成就：

完成了兩款晶片的流片

推出了新一代Metis人工智慧硬體和軟體平臺

募集了3,700萬美元資金

在12個歐洲國家共計擁有超過110名具備創新實力的團隊成員，其中40人擁有博士學位

Axelera AI將在嵌入式電子與工業電腦應用展上展出多款新產品。這些新品具有產業標準的外形尺寸，從M.2模組到視覺就緒系統。新產品還整合了強大的處理效能、Metis AIPU技術和易於使用的Voyager SDK軟體堆疊，其成本和功耗顯著低於當前市場上的已有解決方案。

Axelera AI執行長Fabrizio Del Maffeo表示：「我們很高興展示在建構新一代電腦視覺產品方面所取得的進展。與研華的合作印證了我們的Metis AI平臺所能提供的巨大價值，我們很榮幸能與他們合作。隨著公司的發展，我們正在積極招賢納士，以擴充團隊，共同開發適用於未來需求的邊緣人工智慧。」

歡迎蒞臨2號館538號Axelera AI攤位，瞭解更多關於公司產品、Metis AI平臺和合作機會的資訊。可透過Axelera.ai預定人工智慧視覺產品。

關於Axelera AI

Axelera AI正在為邊緣人工智慧提供功能和先進程度全球領先的解決方案。公司革命性的MetisTM人工智慧平臺是一套針對邊緣人工智慧干擾的整體硬體和軟體解決方案，使電腦視覺應用比以往更易於存取、更加強大且更易於使用。Axelera AI總部位於愛因荷芬高科技園區的人工智慧創新中心，在比利時、瑞士、義大利和英國設有研發辦事處，在12個國家擁有110名員工。公司的人工智慧軟體和硬體專家團隊來自頂尖人工智慧公司和《財星》500大公司。

如需瞭解與Axelera AI有關的更多資訊，請造訪：www.axelera.ai。

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