Axelera AI与研华合作，将数据中心的推理能力扩展至边缘设备

荷兰埃因霍温--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的先进边缘人工智能解决方案供应商Axelera AI今天宣布与研华(Advantech)建立战略合作伙伴关系。双方将结合研华在嵌入式和工业PC领域的专长与Axelera AI的颠覆性边缘人工智能技术，共同将数据中心的推理能力扩展至边缘设备，使客户能够实时处理数据，提高效率并降低延迟。

Axelera AI在短短18个月时间内取得了以下成就：

完成了两款芯片的流片,

推出了新一代Metis人工智能硬件和软件平台，

筹集了3,700万美元资金，

在12个欧洲国家共计拥有超过110名具备创新实力的团队成员，其中40人持有博士学位。

Axelera AI将在嵌入式世界展上展出多款新产品。这些新品具有行业标准的外形尺寸，从M.2模块到视觉就绪系统。新产品还整合了强大的处理性能、Metis AIPU技术和易于使用的Voyager SDK软件堆栈，其成本和功耗显著低于当前市场上的已有解决方案。

Axelera AI首席执行官Fabrizio Del Maffeo表示：“我们很高兴展示在构建新一代计算机视觉产品方面所取得的进展。与研华的合作印证了我们的Metis AI平台所能提供的巨大价值，我们很荣幸能与他们合作。随着公司的发展，我们正在积极招贤纳士，以扩充团队，共同开发面向未来的边缘人工智能。”

欢迎莅临2号馆538号Axelera AI展位，了解更多关于公司产品、Metis AI平台和合作机会的信息。可通过Axelera.ai预定人工智能视觉产品。

关于Axelera AI

Axelera AI正在为边缘人工智能提供功能和先进程度全球领先的解决方案。公司革命性的MetisTM人工智能平台是一套针对边缘人工智能干扰的整体硬件和软件解决方案，使计算机视觉应用比以往更加易于访问、更加强大且更易于使用。Axelera AI总部位于埃因霍温高科技园区的人工智能创新中心，在比利时、瑞士、意大利和英国设有研发办事处，在12个国家拥有110名员工。公司的人工智能软件和硬件专家团队来自顶级人工智能公司和《财富》500强公司。

如需了解与Axelera AI有关的更多信息，请访问：www.axelera.ai。

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