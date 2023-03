Axelera AI et Advantech s'associent pour apporter la puissance d'inférence d'un centre de données aux dispositifs Edge

Axelera AI and Advantech Are Teaming up to Bring the Inference Power of a Data Center to Edge Devices (Graphic: Business Wire)

Axelera AI and Advantech Are Teaming up to Bring the Inference Power of a Data Center to Edge Devices (Graphic: Business Wire)

EINDHOVEN, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Axelera AI, fournisseur des solutions les plus puissantes et les plus avancées pour l'IA à l'edge, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat stratégique avec Advantech. La combinaison de l'expertise d'Advantech dans le domaine des PC embarqués et industriels avec la technologie de pointe d'Axelera AI donne l'occasion à ces deux entreprises d'offrir la puissance d'inférence d'un centre de données aux dispositifs edge, ce qui permettra aux clients de traiter les données en temps réel, de réduire le temps de latence tout en augmentant l'efficacité.

En seulement 18 mois, Axelera AI :

a sorti deux puces,

présenté Metis, sa plateforme matérielle et logicielle d'IA de nouvelle génération,

a levé 37 millions de dollars de fonds,

a constitué une équipe de plus de 110 personnes qui changent la donne, dont 40 PhD, dans 12 pays d'Europe.

Lors du salon Embedded World, Axelera AI présentera ses nouveaux produits, disponibles dans une gamme de facteurs de forme standard allant des modules M.2 aux systèmes de vision prêts à l'emploi. Ces produits combinent de puissantes performances de traitement avec la technologie Metis AIPU et la pile logicielle Voyager SDK facile à utiliser, pour un coût et une consommation d'énergie très inférieurs à ceux des solutions disponibles aujourd'hui.

« Nous sommes impatients à l'idée de présenter les progrès de notre développement de produits de vision par ordinateur de nouvelle génération. Le partenariat avec Advantech renforce l'importance de ce qui est offert par notre plateforme Metis AI et c'est avec plaisir que nous nous associons à eux. À mesure que notre croissance se développe, nous recherchons des personnes talentueuses pour venir rejoindre notre équipe et préparer l'avenir de l'IA à l'edge », a déclaré Fabrizio Del Maffeo, CEO d'Axelera AI.

Rendez visite à Axelera AI dans le hall 2-538 pour en savoir plus sur leurs produits, sa plateforme Metis AI et les opportunités de partenariat. Les pré-commandes des produits IA de vision sont disponibles sur le site Axelera.ai.

À propos d’Axelera AI

Axelera AI fournit les solutions les plus puissantes et les plus avancées au monde pour l'IA à l'edge. Sa plateforme Metis™ AI qui change la donne - une solution matérielle et logicielle holistique pour l'interférence de l'IA à l'edge - permet aux applications de vision par ordinateur de devenir plus accessibles, plus puissantes et plus conviviales que jamais. Basée à l'AI Innovation Center du High Tech Campus d'Eindhoven, Axelera AI possède des bureaux de R&D en Belgique, en Suisse, en Italie et au Royaume-Uni, et emploie plus de 110 personnes dans 12 pays. Son équipe d'experts en logiciels et en matériel d'IA provient des plus grandes entreprises d'IA et des sociétés du Fortune 500.

Pour de plus amples informations sur Axelera AI, veuillez consulter l'adresse suivante : www.axelera.ai

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.