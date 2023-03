Total Telecom : Huawei invite le secteur à se concentrer sur le développement d'une infrastructure numérique centrée sur l'avenir et à s'engager dans la voie du succès commercial de la 5G

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Total Telecom a annoncé que Huawei avait insisté sur la nécessité de développer une infrastructure des TIC simple, économe en énergie et intelligente pour accélérer la transformation numérique des opérateurs de télécommunications et favoriser l'innovation lors du MWC 2023 à Barcelone.

Alors que la transformation numérique s'est désormais accélérée dans tous les secteurs d'activité, Li Peng, président du BG Opérateurs de Huawei, a souligné que la 5G ouvrait la voie à un monde intelligent et que le passage à la 5.5G marquerait un tournant décisif dans cette évolution, lors de son allocution au Day 0 Forum du MWC. Il a également évoqué la nécessité de la collaboration dans le secteur pour accélérer la progression vers un monde à ultra large bande, respectueux de l'environnement et intelligent, en vue de répondre à l'escalade des nouvelles demandes numériques émanant des utilisateurs et des secteurs d'activité.

Li précise que les technologies à usage général telles que la 5G, l'intelligence artificielle (IA) et l'informatique en nuage stimulent la numérisation industrielle et apportent de nouvelles opportunités stratégiques, car les entreprises clientes ont besoin de plus de portefeuilles d'offres, et les opérateurs doivent renforcer la « Connectivité+ ». À l'avenir, le monde intelligent sera profondément intégré au monde physique.

La transition de la 5G à la 5.5G sera donc cruciale. Huawei est prête à collaborer avec ses partenaires industriels pour offrir une expérience omniprésente de 10 gigabits en utilisant des technologies sans fil, optiques et IP de pointe ; à étudier des cas d'utilisation tels que la collaboration véhicule-route et la surveillance de l'environnement pour intégrer la connectivité et la détection ; et à développer un système unifié d'indicateurs d'efficacité énergétique pour soutenir la croissance du secteur écologique. Il convient de noter que le NCIe, un indicateur permettant d'évaluer l'intensité des émissions de carbone du réseau, a été officiellement publié en tant que norme par l'UIT-T l'année dernière.

À la fin de son discours, M. Li a exhorté l'ensemble du secteur des télécommunications à mettre en œuvre le modèle commercial GUIDE pour accélérer l'adoption de la 5G et faire progresser la transition vers un monde à ultra large bande, respectueux de l'environnement et intelligent.

