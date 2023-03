Mashreq et i2c s'associent pour favoriser l'innovation en matière de paiements numériques aux Émirats arabes unis

REDWOOD CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--i2c Inc. a annoncé un partenariat avec Mashreq, une institution financière de premier plan aux Émirats arabes unis, en vue d'offrir des solutions de paiement numérique au secteur en pleine croissance de la fintech dans la région.

Le partenariat mettra à profit la plateforme SaaS agile d'i2c, permettant à Mashreq d'offrir des expériences de paiement innovantes aux consommateurs, aux commerçants et aux clients de la fintech. L'approche plug-and-play pour la gestion du programme permettra également d'accéder rapidement et facilement à de nouvelles capacités. Ce partenariat vise à soutenir l'écosystème de la fintech des Émirats arabes unis grâce à une vitesse, une fiabilité et une sécurité inégalées.

Kartik Taneja, responsable des paiements chez Mashreq, a déclaré : « Les Émirats arabes unis ont enregistré une croissance et des opportunités importantes dans le domaine de la fintech, ce qui fait du pays un centre incontournable de la fintech. Alors que nous continuons à nous concentrer sur la croissance et l'innovation dans la région, notre partenariat avec i2c nous permettra de soutenir l'écosystème fintech avec rapidité et agilité. »

Amir Yazdanpanah, directeur général, CEMEA chez i2c, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Mashreq pour favoriser l'innovation en matière de paiements numériques dans les Émirats arabes unis. Notre plateforme évolutive et agile, associée à leur expertise, permettra de proposer des solutions de paiement de pointe aux consommateurs et aux entreprises de la région. Nous sommes impatients de soutenir la mission de Mashreq qui consiste à stimuler la croissance et l'innovation dans l'écosystème de la fintech. »

Ensemble, les deux entreprises visent à soutenir le paysage croissant de la fintech aux Émirats arabes unis avec les technologies les plus récentes et une expertise inégalée.

À propos de Mashreq

Mashreq compte un demi-siècle d'existence, mais pense fièrement comme un concurrent, une startup et un innovateur. Faisant partie des plus anciennes institutions financières de la région, Mashreq a fait figure de pionnier en matière d'innovations et d'évolutions dans le secteur bancaire, en commençant par les premiers clients de base en tout numérique, avant d'animer certains des entreprises et des comptes de patrimoine les plus en vue de la région.

La mission de la banque est d'aider les clients à trouver le moyen de progresser chaque jour, en les accompagnant dans leurs hauts et leurs bas, afin de les aider à atteindre leurs objectifs et à concrétiser leur vision de la réussite.

Présent de manière rassurante dans les principaux centres financiers du monde, le siège social et mondial de Mashreq est toujours situé au Moyen-Orient, offrant des services à ses clients à tout moment et en tout lieu.

Trouvez le moyen de progresser chaque jour sur le site www.Mashreq.com/RiseEveryDay

À propos d'i2c Inc.

i2c est un fournisseur mondial de solutions de paiement et de services bancaires hautement configurables. Bénéficiant de la technologie exclusive de « composantes » d’i2c, ses clients peuvent facilement créer et gérer un ensemble complet de solutions de crédit, de débit, de prépaiement, de prêt et plus encore, rapidement et à moindre coût. i2c offre une flexibilité, une agilité, une sécurité et une fiabilité inégalées à partir d’une seule et même plateforme SaaS d’envergure mondiale. Fondée en 2001 et basée dans la Silicon Valley, la technologie de nouvelle génération d’i2c prend en charge des millions d’utilisateurs dans plus de 200 pays/territoires, et ce, à travers tous les fuseaux horaires. Pour en savoir plus, visitez www.i2cinc.com et suivez-nous sur @i2cinc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.