百奧賽圖宣布與楊森達成RenLite®授權協議

中國北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「百奧賽圖」，股票代碼02315.HK）今日宣布與嬌生集團(Johnson & Johnson)旗下楊森製藥公司下屬的楊森生物技術公司（Janssen Biotech, Inc.,「楊森」）簽訂非獨家授權協議。根據協議，百奧賽圖授予楊森及其關聯公司全球非獨家授權，使用百奧賽圖專有RenLite®平臺及其相關智慧財產權，以發現、研究、開發、生產和商業化針對不限數量藥物標靶，可用於任何用途的全人共輕鏈抗體和其他生物製品。該授權合約由嬌生創新(Johnson & Johnson Innovation LLC)主導。

RenLite是百奧賽圖全人抗體小鼠RenMice®家族中的一員。RenLite小鼠可產生具有高度特異性、親和力、多樣性和良好成藥性的全人共輕鏈抗體候選分子，用於後續低錯配率、高成功率的雙、多特異性抗體的組裝。這些利用RenLite小鼠開發的抗體組裝成的雙、多特異性抗體具有傳統的抗體結構，並展現出理想的利於下游CMC開發的理化性質。

百奧賽圖創辦人、董事長兼CEO沈月雷博士表示：「我們很高興與楊森達成合作，共同加速新型抗體的藥物發現，造福患者。」

關於RenMice®平臺

RenMice®平臺是百奧賽圖獨立開發並具有完全自主智慧財產權的基因編輯系列小鼠，可以產生具有全人可變區的單抗、雙/多抗及奈米抗體。RenMice平臺包括RenMab®，RenLite®和RenNano®小鼠，及其具有附加修飾的亞類系列模型。這類模型是利用百奧賽圖自主研發的超大片段染色體工程技術SUPCE開發而成，該技術保證了將小鼠抗體基因原位替換為人類抗體基因。所有RenMice平臺具有完整的人類抗體重鏈VDJ基因；同時，RenMab小鼠具有所有全人輕鏈VJ基因。相較之下，RenLite小鼠具有原位替換的單一人VJ基因，以促進未來的雙特異性抗體的組裝。RenNano小鼠具有修飾的抗體重鏈恆定區，以產生功能性僅重鏈抗體。

RenMice平臺系列模型可產生強健的免疫反應，產生具有高度特異性、親和力、多樣性和良好成藥性的全人抗體分子。根據RenMice平臺，百奧賽圖建構了6大全人抗體發現平臺，包括單株抗體平臺（RenMab）、雙特異性抗體和雙特異性ADC平臺（RenLite）、奈米抗體平臺（RenNano），靶向胞內標靶的類TCR抗體平臺（MHC人源化RenMice小鼠，即HLA/RenMice），以及靶向GPCR等困難標靶的全人抗體平臺（RenMice靶點剔除小鼠）。

截至2022年6月30日，RenMice已與全世界16家生物製藥公司達成授權使用協議，包括德國默克、美國Xencor、百濟神州、信達生物等。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代碼：02315.HK）是一家創新技術驅動新藥研發的國際性生物技術公司，致力於成為全球新藥發源地，以專注技術創新、持續新藥產出、守護人類健康為使命。基於百奧賽圖自主研發並擁有完全獨立智慧財產權的全人抗體RenMice®平臺（RenMab®、RenLite®和RenNano®小鼠），將單抗、雙抗和奈米抗體開發技術平臺、動物體內藥效篩選平臺、強大的臨床開發能力有機整合在一起，形成了獨具特色、涵蓋藥物研發全流程的新藥研發能力。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗™」計畫），隨著計畫的實施，截至2022年6月30日，百奧賽圖已簽署了28項藥物合作開發協議並與包括多家MNC在內的16家企業達成RenMice®平臺授權合作。公司現已建立起12項核心藥物產品管線，其中2個產品在跨區域臨床試驗（MRCT）II期，2個在臨床試驗I期。未來，百奧賽圖將繼續攜手全球合作夥伴，持續產出眾多抗體藥物，有效惠及患者。百奧賽圖總部位於北京，在江蘇海門、上海、美國波士頓及德國海德堡等地設有分支機構。欲瞭解更多資訊，請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。