百奥赛图宣布与杨森达成RenLite®授权协议

中国北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（“百奥赛图”，股票代码02315.HK）今日宣布与强生旗下杨森制药公司下属的杨森生物技术公司(“杨森”)签订非独家授权协议。根据协议，百奥赛图授予杨森及其关联公司全球非独家许可，使用百奥赛图专有RenLite®平台及其相关知识产权，以发现、研究、开发、生产和商业化针对不限数量药物靶点，可用于任何用途的全人共轻链抗体和其他生物制品。该许可协议由强生创新主导。

RenLite是百奥赛图全人抗体小鼠RenMice®家族中的一员。RenLite小鼠可产生具有高度特异性、亲和力、多样性和良好成药性的全人共轻链抗体候选分子，用于后续低错配率、高成功率的双、多特异性抗体的组装。这些利用RenLite小鼠开发的抗体组装成的双、多特异性抗体具有传统的抗体结构，并展现出理想的利于下游CMC开发的理化性质。

百奥赛图创始人、董事长兼CEO沈月雷博士表示：“ 我们很高兴与杨森达成合作，共同加速新型基于抗体的药物发现，造福患者。”

关于RenMice®平台

RenMice®平台是百奥赛图独立开发并具有完全自主知识产权的基因编辑系列小鼠，可以产生具有全人可变区的单抗、双/多抗及纳米抗体。RenMice平台包括RenMab®，RenLite®和RenNano®小鼠，及其具有附加修饰的亚类系列模型。这类模型是利用百奥赛图自主研发的超大片段染色体工程技术SUPCE开发而成，该技术保证了将小鼠抗体基因原位替换为人的抗体基因。所有RenMice平台具有完整的人类抗体重链VDJ基因；同时，RenMab小鼠具有所有全人轻链VJ基因。相比之下，RenLite小鼠具有原位替换的单一人VJ基因，以促进未来的双特异性抗体的组装。RenNano小鼠具有修饰的抗体重链恒定区，以产生功能性仅重链抗体。

RenMice平台系列模型可产生强健的免疫反应，生成具有高度特异性、亲和力、多样性和良好成药性的全人抗体分子。基于RenMice平台，百奥赛图构建了6大全人抗体发现平台，包括单克隆抗体平台（RenMab）、双特异性抗体和双特异性ADC平台（RenLite）、纳米抗体平台（RenNano），靶向胞内靶点的类TCR抗体平台（MHC人源化RenMice小鼠，即HLA/RenMice），以及靶向GPCR等困难靶点的全人抗体平台（RenMice靶点敲除小鼠）。

截至2022年6月30日，RenMice已与全世界16家生物制药公司达成授权使用协议，包括德国默克、美国Xencor、百济神州、信达生物等。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地，以专注技术创新、持续新药产出、守护人类健康为使命。基于百奥赛图自主研发并拥有完全独立知识产权的全人抗体RenMice®平台（RenMab®、RenLite®和RenNano®小鼠），将单抗、双抗和纳米抗体开发技术平台、动物体内药效筛选平台、强大的临床开发能力有机整合在一起，形成了独具特色、涵盖药物研发全流程的新药研发能力。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗™”计划），随着计划的实施，截至2022年6月30日，百奥赛图已签署了28项药物合作开发协议并与包括多家MNC在内的16家企业达成RenMice®平台授权合作。公司现已建立起12项核心药物产品管线，其中2个产品在国际多中心（MRCT）临床试验II期，2个在临床试验I期。未来，百奥赛图将继续携手全球合作伙伴，持续产出众多抗体药物，更好地惠及患者。百奥赛图总部位于北京，在江苏海门、上海、美国波士顿及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。