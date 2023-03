SAN DIEGO & TOKYO & MALVERN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Fujirebio Holdings Inc., zijn volle dochteronderneming Fujirebio Diagnostics, Inc., en AriBio Co., Ltd. hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de ontwikkeling van biomarkers voor de ziekte van Alzheimer en andere neurodegeneratieve aandoeningen te bevorderen. De overeenkomst biedt Fujirebio toegang tot klinische monsters en gegevens die zijn verzameld als onderdeel van de lopende fase 3-studie naar de ziekte van Alzheimer die AriBio in december 2022 is gestart.

AriBio voltooide in 2021 een Fase 2-studie bij patiënten met milde tot matige Alzheimer met hun hoofdproduct AR1001, een PDE5-remmer met preklinische werkzaamheid waarvan is aangetoond dat hij neuronapoptose remt, neurogenese bevordert, de neuroplasticiteit verhoogt en autofagieactiviteit stimuleert om toxische eiwitten te verwijderen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.