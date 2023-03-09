羅徹斯特電子攜手思佳訊(Skyworks)

美國麻塞諸塞州紐伯里波特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--羅徹斯特電子(Rochester Electronics, LLC)攜手思佳訊（Skyworks Solutions, Inc.，那斯達克代碼：SWKS），為客戶提供持續的產品支援，涵蓋未停產及停產元元件。

「羅徹斯特電子很高興能夠為客戶提供 Skyworks 的射頻和混合訊號解決方案。這些產品使我們能夠服務更廣泛的全球市場，從而增強了羅徹斯特電子在市場上的地位，我們期待與Skyworks共同發展和維護全球客戶的關係。」

－ Mark Gohr，羅徹斯特電子 美洲供應商開發總監

「羅徹斯特電子的半導體全週期解決方案享譽全球，我們很高興與其合作，一起為客戶提供持續可靠的支援。」

– Rachel Platter，思佳訊(Skyworks) 美洲經銷總監

關於羅徹斯特電子

羅徹斯特電子是永續供應大量元件現貨的通路，已獲得70多家元件製造商的官方授權。

作為元件製造商的現貨代理商，羅徹斯特電子儲存超過150億片現貨庫存，涵蓋20多萬種產品型號，擁有大量停產元件產品，同時涵蓋眾多未停產元件。

作為可針對停產元件進行複產的授權製造商，至今羅徹斯特電子已複產20,000多種停產元件，擁有超過120億顆晶圓/裸片庫存，並可提供70,000多種複產解決方案。

羅徹斯特電子可提供全面的生產服務，包括設計、晶圓加工、封裝、測試、可靠性驗證和IP封存服務，透過Turnkey的方式提供一站式解決方案，從而加快產品上市時間。

羅徹斯特電子是半導體全週期解決方案供應商，在產品種類、服務類型及複產解決方案等多個維度，享有業界美譽。

羅徹斯特電子的銷售團隊和授權販售者遍布全球。無論何時何地，我們竭誠為您服務，滿足您的業務需求。歡迎隨時與我們聯絡。

更多資訊，請造訪www.rocelec.cn

關於思佳訊(Skyworks)

Skyworks正在推動無線網路革命。高度創新的類比半導體產品正將人與各種地點和事物連接起來，並涵蓋了未曾想過的各種新型應用，涉及航空航太、汽車、寬頻網路、行動通訊、智慧家庭、工業、醫療、國防、智慧手機、平板電腦和可穿戴設備市場。

Skyworks是一家全球化公司，在亞洲、歐洲和北美設有工程、市場行銷、營運、銷售和支援機構，還是標普500指數和那斯達克100指數（那斯達克股票代碼：SWKS）的成分股。更多詳情，請造訪Skyworks官網：www.skyworksinc.com

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