美国马萨诸塞州纽伯里波特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 罗彻斯特电子携手思佳讯(Skyworks)，为客户提供持续的产品支持，覆盖未停产及停产元器件。（纳斯达克代码：SWKS）

“罗彻斯特电子很高兴能够为客户提供 Skyworks 的射频和混合信号解决方案。这些产品使我们能够服务更广泛的全球市场，从而增强了罗彻斯特电子在市场上的地位，我们期待与Skyworks共同发展和维护全球客户的关系。”

－ Mark Gohr，罗彻斯特电子 美洲供应商开发总监

“罗彻斯特电子的半导体全周期解决方案享誉全球，我们很高兴与之合作，一起为客户提供持续可靠的支持。”

– Rachel Platter，思佳讯(Skyworks) 美洲分销总监

关于罗彻斯特电子

罗彻斯特电子是可持续供应海量元器件现货的渠道，已获得70多家元器件制造商的官方授权。

作为元器件制造商的现货代理商，罗彻斯特电子储存超过150亿片现货库存，覆盖20多万种产品型号，拥有海量停产元器件产品，同时覆盖众多未停产器件。

作为可针对停产元器件进行复产的许可制造商，至今罗彻斯特电子已复产20,000多种停产元器件，拥有超过120亿颗晶圆/裸片库存，并可提供70,000多种复产解决方案。

罗彻斯特电子可提供全面的生产服务，包括设计、晶圆加工、封装、测试、可靠性验证和IP存档服务，通过交钥匙的方式提供一站式解决方案，从而加快产品上市时间。

罗彻斯特电子是半导体全周期解决方案提供商，在产品种类，服务类型及复产解决方案等多个维度，享有业界美誉。

罗彻斯特电子的销售团队和授权分销商遍布全球。无论何时何地，我们竭诚为您服务，满足您的业务需求。欢迎随时与我们联系。

更多资讯，请访问www.rocelec.cn

关于思佳讯(Skyworks)

Skyworks正在推动无线网络革命。高度创新的模拟半导体产品正将人与各种地点和事物连接起来，并涵盖了未曾想过的各种新型应用，涉及航空航天、汽车、宽带网络、蜂窝通信、互联家居、工业、医疗、防务、智能手机、平板电脑和可穿戴设备市场。

Skyworks是一家全球化公司，在亚洲、欧洲和北美设有工程、市场营销、运营、销售和支持机构，还是标普500指数和纳斯达克100指数（纳斯达克股票代码：SWKS）的成分股。更多详情，请访问Skyworks官网：www.skyworksinc.com