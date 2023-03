Rochester Electronics proposera des composants Skyworks

NEWBURYPORT, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Rochester Electronics, LLC propose désormais à ses clients des produits actifs et en fin de vie de Skyworks Solutions, Inc. (Nasdaq : SWKS).

« Rochester se réjouit de la possibilité de proposer des produits de solutions RF et à signal mixte de Skyworks. Cette offre renforce la position de Rochester sur le marché en nous permettant de desservir un large éventail de secteurs du marché mondial, et nous sommes impatients de continuer à développer les relations avec nos clients internationaux. »

– Mark Gohr, directeur du développement des fournisseurs chez Rochester Electronics, les Amériques

« Nous sommes heureux que Rochester Electronics propose désormais les produits Skyworks, qui jouissent d’une solide réputation dans le secteur en matière de fourniture de solutions à nos marchés clés. »

– Rachel Platter, directrice de la distribution pour les Amériques, Skyworks Solutions, Inc.

À propos de Rochester Electronics

Rochester Electronics est la plus grande source continue de semi-conducteurs au monde, autorisée à 100 % par plus de 70 grands fabricants de semi-conducteurs.

En tant que distributeur des fabricants d’origine, Rochester dispose de 200 000 références différentes soit un total de plus de 15 milliards de composants en stock, et propose la gamme de semi-conducteurs en fin de vie (EOL) et la gamme de semi-conducteurs actifs les plus étendues au monde.

En tant que fabricant de semi-conducteurs sous licence, Rochester a fabriqué plus de 20 000 types de composants. Avec plus de 12 milliards de dies en stock, Rochester a la capacité de fabriquer plus de 70 000 types de composants. Rochester propose une gamme complète de services de fabrication comprenant la conception, le traitement des wafers, l’assemblage, les essais, la fiabilité et l’archivage IP, fournissant des solutions uniques jusqu’à la fabrication complète clé en main et favorisant une mise sur le marché plus rapide.

Rochester est la solution pour le cycle de vie des semi-conducteurs. Aucune autre entreprise n’est comparable quant à l’étendue de la sélection de produits, des services à valeur ajoutée et des solutions de fabrication de Rochester.

Avec un personnel de vente directe et d’assistance sur tous les principaux marchés, ainsi qu’un réseau de partenaires régionaux et mondiaux agréés, nous avons pour objectif de répondre à vos besoins par téléphone ou via nos plateformes de commerce électronique, à tout moment et en tout lieu.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.rocelec.fr

À propos de Skyworks

Skyworks Solutions, Inc. contribue à la révolution des réseaux sans fil. Nos semi-conducteurs hautement innovants analogiques et à signal mixte connectent les personnes, les lieux et les objets à travers un certain nombre d’applications nouvelles et inimaginables jusque-là sur les marchés de l’aérospatiale, de l’automobile, du haut débit, de l’infrastructure cellulaire, de la domotique, de la défense, du divertissement et des jeux, de l’industrie, de la médecine, des smartphones, des tablettes et des produits portables.

Skyworks est une société internationale disposant d’installations d’ingénierie, de marketing, d’exploitation, de vente et d’assistance situées en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Elle est membre du S&P 500® (Nasdaq : SWKS). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Skyworks à l’adresse suivante : www.skyworksinc.com.