GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: I DATI DI TRADE REPUBLIC DIMOSTRANO CHE LE DONNE POTREBBERO INSEGNARE AGLI UOMINI COME INVESTIRE

MILANO--(BUSINESS WIRE)--In tempo per la Giornata Internazionale della Donna, Trade Republic fornisce una panoramica sul comportamento di investimento delle donne in Italia. In un contesto macroeconomico difficile, le donne sono state in genere più responsabili, utilizzando più ETF e operando meno frequentemente.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Trade Republic ha analizzato i comportamenti della clientela italiana nel 2022. I dati mostrano che le clienti donne hanno concluso investimenti con successo tanto quanto le loro controparti maschili, ma operando con una frequenza inferiore del 30% e usando il 33% più ETF, dimostrando meno impulsività verso i movimenti del mercato. Le donne hanno anche mostrato una minore propensione per gli asset volatili, come le criptovalute, e hanno tipicamente lasciato più denaro in contanti (+54%) rispetto agli uomini.

"Il comportamento di investimento della nostra clientela femminile rappresenta i nostri valori", dichiara Emanuele Agueci, Regional Manager per Italia, Irlanda e Baltici in Trade Republic. "Attraverso l'utilizzo di prodotti diversificati, le nostre clienti dimostrano un approccio responsabile e sostenibile alla generazione di ricchezza. Da loro c’è molto da imparare, soprattutto per chi investe per la prima volta".

Secondo i dati di Trade Republic, nel 2022 le donne hanno investito in media 60% meno denaro degli uomini. Questo potrebbe essere segno di cautela o più probabilmente il riflesso allarmante della disuguaglianza di reddito. Infatti, purtroppo in Italia le donne guadagnano in media il 40% in meno degli uomini nello stesso decile di reddito, secondo i dati del MEF. L’80% degli investitori italiani è ancora composta da uomini (dati CONSOB).

Trade Republic si pone l'obiettivo di creare ricchezza per milioni di europei grazie a un accesso sicuro, facile e senza commissioni ai mercati dei capitali. Con oltre un milione di clienti, Trade Republic è l'applicazione che moltissimi europei utilizzano per gestire le proprie finanze. Trade Republic permette di investire in piani di risparmio, investimenti frazionati ed ETF, nonché derivati e criptovalute. Trade Republic è un'azienda tecnologica supervisionata da Bundesbank e da BaFin. La società ha sede a Berlino ed è stata fondata nel 2015 da Christian Hecker, Thomas Pischke e Marco Cancellieri.