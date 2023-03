Sampled nommé « Next-Generation Sequencing ProLab » pour Twist Bioscience

PISCATAWAY, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Sampled1 a annoncé aujourd'hui sa nomination en tant que « Next-Generation Sequencing (NGS) ProLab » pour Twist Bioscience, une société de pointe en biologie synthétique et en génomique qui a développé une plateforme de synthèse d'ADN perturbatrice afin d'industrialiser l'ingénierie de la biologie.

En tant que NGS ProLab, Sampled peut fournir aux chercheurs et aux scientifiques un accès à la technologie NGS de Twist Bioscience qui leur permet d'effectuer des recherches génomiques à grande échelle plus facilement et plus efficacement.

« Nous sommes très fiers d'avoir été nommés NGS ProLab par Twist Bioscience et d'offrir ainsi à nos clients l'accès à une expertise et à des ressources qui ne sont peut-être pas disponibles en interne », a déclaré Shareef Nahas, Ph.D., directeur scientifique de Sampled. « En nous associant à des fournisseurs de technologies de pointe comme Twist Bioscience, nous permettons à nos clients de se concentrer sur les résultats de leurs recherches, tandis que Sampled se charge des tâches les plus lourdes. Cela aura pour résultat d'accroître leur efficacité et leur productivité, de réduire leurs coûts et d'accélérer le développement de nouveaux produits ».

« En devenant un ProLab NGS, Sampled est désormais en mesure d'ajouter les solutions Twist Target Enrichment et Library Preparation à sa panoplie de services de laboratoire SMART, pour fournir des données et des résultats de haute qualité », a déclaré Emily M. Leproust, Ph.D., CEO et cofondatrice de Twist Bioscience. « Nos ProLabs sont formés et certifiés pour utiliser les solutions NGS de Twist, ce qui permet à un plus grand nombre de chercheurs de profiter de l'uniformité élevée de nos sondes, qui facilitent un séquençage exhaustif des régions ciblées ».

« Chez Sampled, nous nous efforçons toujours d'innover et de fournir les technologies les plus récentes et les plus sophistiquées disponibles de nos jours, nous sommes donc très heureux de fournir les outils de séquençage de nouvelle génération de Twist à nos clients dans le monde entier », a déclaré Aaron Venables, directeur commercial de Sampled. « Notre objectif est d'être la première biobanque analytique intégrée au monde et d'offrir une gamme incomparable de services et technologies exhaustifs ».

À propos de Sampled and Sampled SMART Labs

Sampled est un laboratoire de nouvelle génération capable d'exploiter les données précieuses de tout échantillon biologique. Grâce à nos services intégrés « Sampled SMART Lab », nous assurons le stockage, la gestion, l'analyse, la recherche et le transport de matériel biologique, proposant aux partenaires une solution transparente pour tout type d'échantillon de recherche. Notre ambition est de créer un monde dans lequel nous facilitons et accélérons la tâche des innovateurs dans le domaine sanitaire afin d'améliorer la santé humaine. Notre mission vise à placer les SMART Labs de Sampled au coeur de chaque innovation sanitaire transformatrice. Sampled a son siège à Piscataway, dans le New Jersey, et dispose de laboratoires aux États-Unis et en Europe, ainsi que de laboratoires partenaires aux Pays-Bas, en Chine et en Australie.

Infinity BiologiX LLC, Roylance Stability Storage Limited et Roylance Scientific Limited exercent leurs activités sous le nom de Sampled. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.sampled.com

