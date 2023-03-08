OMV與Cognite擴大長期合作關係，以進一步加速OMV的數位轉型計畫

挪威奧斯陸和德州奧斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--工業軟體領域的全球領導者Cognite今天宣佈延長與OMV的長期架構協議。OMV是國際性整合型石油、天然氣和化工公司，總部位於奧地利維也納。利用Cognite一流的工業資料維運平臺Cognite Data Fusion®，OMV將擴大其數位轉型計畫DigitUP，納入功能更強大的資產績效管理(APM)解決方案，從而鞏固OMV在業界的全球數位領導者地位。

此次合作將加速OMV的數位轉型，推動營運改進，使組織能夠更有效率，並在整個價值鏈上開啟更多資料驅動型業務機會。

Cognite Data Fusion®平臺是OMV企業架構的重要部分，用於解放和整合表面資料欄的資料。OMV已在這些解放出來的資料基礎上建立了多種用例和應用，現在可輕鬆擴展到實體資產上。Cognite Data Fusion®是將OMV整個生態系統中的資料進行情景化的關鍵，可加速數位應用的開發和普及。

Cognite Data Fusion®為OMV的表面資料中心提供支援，使其數位解決方案能夠快速擴充，以涵蓋位於奧地利、紐西蘭和羅馬尼亞的資產。截至目前，OMV和Cognite的合作已在生產和維護最佳化領域部署了眾多解決方案，使計畫各類檢查所需的時間縮短了50%，生產延遲則減少了6%。

在該長期協議的下一階段，OMV將擴大其APM能力，以涵蓋完整性管理以及與電腦化維運管理系統的整合，從而在不同的維運專業領域進行整合式活動規劃。DigitUP的此次擴展將使維護、檢查、運行和永續性任務方面的用戶擁有一套強大的數位解決方案，以支援他們的決策制定，降低成本，並顯著提升資產績效。

Cognite共同創辦人兼策略與發展長John Markus Lervik博士表示：「我們非常高興能與OMV繼續展開下一階段合作。隨著資產績效管理從單純的維護演進到對營運可靠性和永續性的更全面檢視，資料、分析和支援資產績效管理的數位解決方案的複雜性也隨之增加。OMV正在應付這一挑戰，我們很自豪能協助該公司繼續致力於成為業界的數位化領導者。」

詳細瞭解OMV如何利用Cognite Data Fusion®作為其數位轉型策略的基礎：https://www.cognite.com/en/customer-stories/omv-uses-data-from-cognite-data-fusion-to-reduce-inspection-time-and-deferments

關於OMV

OMV是奧地利的超大型上市工業公司，2022年的集團銷售收入達620億歐元，員工人數約為2.23萬人。

在化學品和材料領域，OMV透過其子公司Borealis發展業務，是先進的循環性聚烯烴解決方案的全球主要供應商之一，也是基礎化學品、化肥和塑膠再生利用領域的歐洲市場領袖。Borealis與其兩大合資公司Borouge（與ADNOC合資，位於阿拉伯聯合大公國和新加坡）和Baystar™（與TotalEnergies合資，位於美國）一起，為全球客戶提供產品和服務。OMV的燃料和原料業務部門生產和銷售燃料及化工原料，在歐洲經營三家煉油廠，並在阿聯的一家煉油合資企業中擁有15%的股份。OMV在10個歐洲國家經營約1,800個加油站。在能源領域，OMV在中東歐、中東和非洲、北海和亞太四大核心地區探勘和生產石油天然氣。2022年，公司的平均日產量為392千桶/天。其業務活動還包括低碳業務以及全面的天然氣業務。

OMV計畫從整合型石油、天然氣和化學品公司轉型為創新的永續燃料、化學品和材料的一流供應商，同時在循環經濟中居於全球領導地位。透過向低碳業務轉型，OMV正在努力爭取於2050年前達成全部三個範圍的淨零排放目標。

OMV的股票在維也納證券交易所交易(OMV)，並在美國以美國存託憑證的形式交易(OMVKY)。

關於Cognite

Cognite是全球性的工業軟體即服務公司，自成立起便明確致力於迅速為工業企業提供情境化、可信且可及的公開資料，以協助全球資產密集型工業走向全面數位轉型。我們的核心工業資料維運平臺Cognite Data Fusion®協助工業資料和網域使用者快速安全地協作，共同開發、運行操作和擴充工業AI解決方案和應用軟體，從而提高獲利能力與永續性。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.cognite.com並關注我們的Twitter和LinkedIn。

原文版本可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20230307005721/en/

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