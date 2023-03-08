OMV与Cognite扩大长期合作关系，以进一步加速OMV的数字化转型计划

挪威奥斯陆和德州奥斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--工业软件领域的全球领导者Cognite今天宣布延长与OMV的长期框架协议。OMV是一家综合性跨国石油、天然气和化工公司，总部位于奥地利维也纳。依托Cognite领先的工业数据运维平台Cognite Data Fusion®，OMV将扩展其数字化转型计划DigitUP，加入一款功能更强大的资产绩效管理(APM)解决方案，从而巩固OMV作为业界全球数字化领导者的地位。

此次合作将加速OMV的数字化转型，推动运营改进，使该组织能够提升效率，并在整个价值链上获得更多数据驱动型业务相关机会。

Cognite Data Fusion®平台是OMV企业架构的重要组成部分，用于释放和整合表面数据域的数据。OMV已基于这些释放出来的数据构建了多种用例和应用，现在可轻松扩展到物理资产上。Cognite Data Fusion®是将OMV整个生态系统中的数据进行情景化的关键，可加速数字化应用的开发和普及。

Cognite Data Fusion®为OMV的表面数据中心提供支持，使其数字化解决方案能够快速扩展，以覆盖位于奥地利、新西兰和罗马尼亚的资产。截至目前，OMV和Cognite已通过合作，在生产和维护优化领域部署了众多解决方案，使计划各类检查所需的时间缩短了50%，生产方面则减少了6%的延期。

在该长期协议的下一阶段，OMV将扩大其APM能力，以涵盖完整性管理以及与计算机化维护管理系统的整合，从而在不同的运营专业领域中实现综合的活动规划。DigitUP的此次扩展将使维护、检查、运营和可持续性方面的用户拥有一套强大的数字化解决方案，以支持其做出决策，降低成本，并显著提升资产绩效。

Cognite联合创始人兼首席战略与发展官John Markus Lervik博士表示：“我们非常高兴能与OMV继续开展下一阶段合作。随着资产绩效管理从单纯的维护演进到对运营的可靠性和可持续性进行更全面的考察，数据、分析和支持资产绩效管理的数字化解决方案的复杂性也随之增加。OMV正在直面这一挑战，我们很自豪地能助力该公司继续致力于成为行业数字化的领导者。”

详细了解OMV如何利用Cognite Data Fusion®作为其数字化转型战略的基础：https://www.cognite.com/en/customer-stories/omv-uses-data-from-cognite-data-fusion-to-reduce-inspection-time-and-deferments

关于OMV

OMV是奥地利的超大型上市工业公司。公司2022年的集团销售收入达620亿欧元，员工人数约为2.23万人。

在化学品和材料领域，OMV通过其子公司Borealis开展业务，是先进的循环性聚烯烃解决方案的全球领先供应商之一，也是基础化学品、化肥和塑料再生利用领域的欧洲市场领导者。Borealis与其两大合资公司Borouge（与ADNOC合资，位于阿联酋和新加坡）和Baystar™（与TotalEnergies合资，位于美国）一起，为全球客户提供产品和服务。OMV的燃料和原料业务部门生产和销售燃料及化工原料，在欧洲经营着三家炼油厂，并在阿联酋的一家炼油合资企业中拥有15%的股份。OMV在10个欧洲国家经营约1,800个加油站。在能源细分领域，OMV在中东欧、中东和非洲、北海和亚太区四大核心地区勘探和生产石油天然气。2022年，公司的日均产量为392千桶/天。其业务活动还包括低碳业务以及全面的天然气业务。

OMV计划从一家综合性石油、天然气和化学品公司转型为一家创新的可持续燃料、化学品和材料的领先供应商，同时在循环经济中发挥全球领导作用。通过向低碳业务转型，OMV正在努力争取于2050年前实现全部三个范围的净零排放目标。

OMV的股票在维也纳证券交易所交易(OMV)，并在美国以美国存托凭证的形式交易(OMVKY)。

关于Cognite

Cognite是一家工业软件即服务跨国公司，自成立起便明确致力于迅速为工业企业提供情境化、可信且容易获取的公开数据，帮助全球资产密集型工业走向全面数字化转型。我们的核心工业数据运营平台Cognite Data Fusion®帮助工业数据和域用户快速安全地展开协作，共同开发、实施和扩展工业AI解决方案和应用，从而提高盈利能力与可持续性。如需了解更多信息，请访问www.cognite.com并关注我们的Twitter和LinkedIn。

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