OMV et Cognite élargissent leur collaboration à long terme pour accélérer encore plus le programme de transformation numérique d'OMV

OSLO, Norvège et AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Cognite, leader mondial des logiciels industriels, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son accord à long terme avec OMV, une multinationale intégrée spécialisée dans le pétrole, le gaz et les produits chimiques dont le siège est situé à Vienne en Autriche. En s'appuyant sur Cognite Data Fusion®, une plateforme de DataOps industriel de premier plan, OMV va élargir son programme de transformation numérique, DigitUP, pour y inclure également une solution de gestion de la performance des actifs, renforçant ainsi le leadership mondial d'OMV dans le domaine de la numérisation.

La collaboration va accélérer la transformation numérique d'OMV et engendrer des améliorations opérationnelles qui rendent l'organisation plus efficace et créent des opportunités commerciales basées sur les données dans toute la chaîne de valeur.

Cognite Data Fusion® est un élément à part entière de l'architecture d'entreprise d'OMV et la plateforme est utilisée pour libérer et consolider les données des domaines de surface. OMV a élaboré plusieurs cas d'utilisation et d'applications sur la base de ces données libérées et peut désormais facilement passer aux actifs physiques. Cognite Data Fusion® est essentiel pour contextualiser les données dans l'écosystème d'OMV afin d'accélérer le développement et l'adoption d'applications numériques.

Cognite Data Fusion® active le centre des données de surface d'OMV et permet le développement rapide de solutions numériques dans des actifs basés en Autriche, en Nouvelle-Zélande et en Roumanie. La collaboration entre OMV et Cognite a permis jusqu'à présent le déploiement de solutions pour l'optimisation des activités de production et d'entretien, entraînant une réduction de 50 % des délais nécessaires pour planifier les inspections et 6 % d'économies sur les reports de production.

Au cours de la prochaine phase de cet accord à long terme, OMV va élargir ses capacités de gestion de la performance des actifs pour inclure la gestion de l'intégrité ainsi que l'intégration avec les systèmes numériques de gestion de l'entretien pour la planification intégrée des activités de différentes disciplines. Cet élargissement de l'initiative DigitUP va permettre de procurer aux utilisateurs, dans des rôles d'entretien, d'inspection, d'opération et de durabilité, une suite fiable de solutions numériques afin de les aider à prendre des décisions, à réduire les coûts et à optimiser la performance des actifs.

« Nous sommes impatients de lancer la prochaine phase de notre collaboration avec OMV. Alors que la gestion de la performance des actifs dépasse le simple cadre exclusif de l'entretien pour adopter un regard plus holistique sur la fiabilité et la durabilité des opérations, la complexité des données, de l'analyse et des solutions numériques, accompagnant cette évolution, s'accroit également. OMV relève complètement ce défi et nous sommes fiers de l'épauler dans sa détermination à devenir un leader du secteur en matière de numérisation », déclare Dr. John Markus Lervik, co-fondateur et responsable de la stratégie et du développement, Cognite.

Découvrez plus d'informations sur la façon dont OMV utilise Cognite Data Fusion® en tant que fondation de sa stratégie de transformation numérique : https://www.cognite.com/en/customer-stories/omv-uses-data-from-cognite-data-fusion-to-reduce-inspection-time-and-deferments

À propos d'OMV

Avec un chiffre d'affaires de 62 milliards d'euros et 22 300 employés en 2022, OMV fait partie plus importantes entreprises industrielles cotées en bourse d'Autriche.

Dans le secteur des produits et matériaux chimiques, OMV, à travers sa filiale Borealis, est un des fournisseurs leaders de solutions de polyoléfine avancée et circulaire et un leader européen en matière de produits chimiques de base, d'engrais et de recyclage du plastique. Par l'intermédiaire de ses deux co-entreprises principales - Borouge (avec ADNOC aux Émirats Arabes Unis et Singapour) et Baystar™ (avec TotalEnergie aux États-Unis) - Borealis fournit des produits et des services à ses clients dans le monde entier. L'activité carburants et matières premières d'OMV produit et commercialise des carburants ainsi que des matières premières pour l'industrie des produits chimiques. Cette activité exploite trois raffineries en Europe et possède une participation de 15 % dans une raffinerie en co-entreprise aux Émirats Arabes Unis. OMV exploite environ 1800 stations-service réparties dans dix pays européens. Dans le segment énergie, OMV conduit des explorations et extrait du pétrole et du gaz dans quatre régions principales en Europe Centrale et Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Afrique, dans la mer du Nord et en Asie-Pacifique. En 2022, la production quotidienne moyenne était de 392 kboe/j. Ses activités incluent également le segment à faible émission de carbone ainsi que tout le segment gaz.

Compagnie pétrolière, gazière et de produits chimiques intégrée, OMV veut se transformer pour devenir un fournisseur leader en carburants, produits chimiques et matériaux innovants et durables, tout en jouant un rôle mondial majeur dans l'économie circulaire. En adoptant des activités à faible émission carbone, OMV veut atteindre la neutralité carbone dans les trois domaines d'ici à 2050 au plus tard.

Les actions d'OMV sont négociées dans la bourse de Vienne (OMV) et en tant que certificat américain d'actions étrangères (OMVKY) aux États-Unis.

À propos de Cognite

Cognite est une entreprise SaaS industrielle mondiale qui a été créée avec une mission précise : donner rapidement aux entreprises industrielles les moyens de disposer de données ouvertes, contextualisées, fiables et accessibles afin de contribuer à une transformation numérique complète des industries à forts capitaux dans le monde entier. Notre plateforme principale de DataOps industriel, Cognite Data Fusion®, permet aux utilisateurs de données industrielles et de domaines de collaborer rapidement et en toute sécurité pour concevoir, mettre en œuvre et développer des solutions et applications industrielles offrant à la fois rentabilité et durabilité. Découvrez-nous sur www.cognite.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.