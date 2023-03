Papouasie-Nouvelle-Guinée : TotalEnergies lance les études d’ingénierie intégrées du projet Papua LNG

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), opérateur du projet, annonce le lancement des études d’ingénierie (FEED – front end engineering and design) intégrées pour le projet Papua LNG.

Suite aux études préliminaires, afin de maximiser les synergies et de réduire les coûts, les partenaires de Papua LNG ont fait le choix d’un concept comprenant quatre trains de liquéfaction électriques (e-trains), d’une capacité totale de 4 Mt/an. Ces trains seront construits au sein de l’usine de liquéfaction existante de PNG LNG à Caution Bay. Papua LNG a par ailleurs sécurisé l’utilisation de 2 Mt/an de capacité de liquéfaction supplémentaire dans les trains existants de PNG LNG. Avec l’utilisation de ces trains électriques et la réinjection du CO 2 natif dans les réservoirs, Papua LNG démontre son engagement à réduire l’intensité carbone du projet. La construction et l’opération de ces trains de liquéfaction électriques sera confiée à ExxonMobil, opérateur du projet PNG LNG depuis 2014.

Dans le cadre de cette intégration entre Papua LNG et PNG LNG, TotalEnergies annonce également la signature d'un protocole d'accord non engageant avec JX Nippon en vue de la cession d'une participation de 2 % dans Papua LNG (après exercice par Kumul de son droit d’entrée). JX Nippon, filiale du groupe ENEOS, détient déjà une participation de 4,7 % dans PNG LNG.

TotalEnergies détient une participation de 40,1 % dans Papua LNG, aux côtés de ses partenaires ExxonMobil (37,1 %) et Santos (22,8 %). L’État de Papouasie-Nouvelle-Guinée pourra exercer un droit d’entrée à hauteur de 22,5 % lors de la décision finale d’investissement, prévue entre la fin 2023 et le début 2024. La production devrait démarrer quatre ans plus tard.

« L’entrée dans la phase d’études d’ingénierie intégrées est une étape importante du développement du projet Papua LNG. TotalEnergies et ses partenaires collaborent étroitement avec le gouvernement, les communautés et le tissu économique local pour faire du projet Papua LNG une référence dans l’industrie du GNL, sur le plan sociétal et environnemental », a déclaré Julien Pouget, Directeur Exploration-Production et Renouvelables de TotalEnergies pour l’Asie-Pacifique. « Ce projet, qui bénéficie d’un fort soutien de l’État de Papouasie-Nouvelle-Guinée, contribuera à sécuriser l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié, notamment pour les clients d’Asie, où le GNL peut remplacer le charbon dans la production d’électricité et participer ainsi à une réduction substantielle des émissions de CO 2 dans la région. »

« Le projet Papua LNG est un projet majeur pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il attirera d'autres entreprises pour investir et participera ainsi à l’essor de notre économie », a déclaré M. Kerenga Kua, ministre du Pétrole et de l'Energie de Papouasie-Nouvelle-Guinée. « Pour le gouvernement Marape-Rosso, le développement du projet Papua LNG est une priorité majeure : c’est un projet positif pour notre pays, avec plus d’emplois pour nos entreprises nationales et notre main d’œuvre. Le gouvernement soutient activement le projet Papua LNG et encourage tous les acteurs de ce projet, partenaires compris, à être pleinement mobilisés pour délivrer un projet dans les délais et le budget impartis. »

Positionner Papua LNG comme l’un des projets les plus vertueux de l’industrie

Pendant la phase d’étude et la construction du projet, TotalEnergies et ses partenaires vont travailler en étroite collaboration avec un panel d’experts indépendants, reconnus pour leurs contributions dans les domaines de l’environnement et du développement socio-économique, afin de faire de Papua LNG un projet exemplaire en matière de développement durable. Ces experts accompagnent le développement du projet et formulent des recommandations qui sont publiées sur le site de Papua LNG (www.papualng.com.pg). Le projet Papua LNG s’engage à nouer des relations constructives et de long terme avec ses parties-prenantes et à apporter des retombées positives pour le pays.

TotalEnergies en Papouasie-Nouvelle-Guinée

TotalEnergies est présente en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis 2011. La Compagnie y emploie actuellement près de 200 personnes, en forte progression, à travers ses segments Exploration-Production et Marketing & Services. TotalEnergies détient une participation dans le bloc PRL-15 (40,1 %, opérateur depuis 2015) ainsi que dans trois permis d’exploration.

TotalEnergies, 3ème acteur mondial du GNL

TotalEnergies est le troisième acteur mondial du GNL avec une part de marché de l’ordre de 12 % et un portefeuille mondial d’environ 50 Mt/an grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction dans toutes les zones géographiques. La Compagnie bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production de gaz, transport, accès à plus de 20 Mt/an de capacité de regazéification en Europe, trading et soutage de GNL pour le transport maritime. L’ambition de TotalEnergies est de porter la part du gaz naturel dans le mix de ses ventes proche de 50 % d'ici 2030, de réduire les émissions de carbone et de supprimer les émissions de méthane associées à la chaîne de valeur du gaz, et de travailler avec des partenaires locaux pour promouvoir le passage du charbon au gaz naturel.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

