Clifford Hallam Healthcare選擇Rimini Consult™專業服務，透過改善SAP系統執行來加速實現業務目標

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文(Oracle)和SAP軟體產品的領先協力廠商支援服務提供者和Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，澳洲唯一一家完全一體化的全國性醫藥和醫療消費品經銷商Clifford Hallam Healthcare (CH2)選擇了Rimini Consult™專業服務，以成功實作其業務關鍵型SAP BusinessObjects從4.1至4.2的版本升級工作，從而擴大了該公司目前與Rimini Street的軟體解決方案合約。

Clifford Hallam Healthcare (CH2)是澳洲聯邦政府計畫「社區服務責任」(Community Service Obligation)的成員，致力於確保所有澳洲居民無論身在何處都能及時取得藥品。該公司非常依賴SAP BusinessObjects提供的關鍵資料來滿足上述計畫的相關要求。此外，SAP BusinessObjects也是其內部開發的應用程式的核心。該應用程式負責產生銷售資料，確保藥品製造商和供應商及時向CH2付款。

為了改善和加速直接影響公司積極業務目標的業務營運，CH2公司向Rimini Street尋求幫助。Rimini Street自2019年以來一直是備受CH2信賴的SAP軟體支援服務供應商。Rimini Consult™可以提供大量的解決方案，包括技術投資藍圖、移轉以及技能提升。CH2利用這套不限定供應商的服務來考察各種選項，從而提高其SAP BusinessObjects 4.1環境的速度、效率和安全性。

Clifford Hallam Healthcare資訊長Nav Pillai表示：「Rimini Street花了時間來傾聽和瞭解我們的環境，讓我清楚地、安心地知道能實現哪些效果，以及將如何改善我們的營運。他們甚至提供了深入的授權諮詢支援，幫助我準確地瞭解與升級至4.3版本相比，如果升級至4.2版本，擁有權總成本會是多少。」

隨著移轉工作的成功實作，CH2已經開始從中受惠，例如安全性漏洞減少，對中斷修復支援的需求下降，報告速度提升，以及對所收集資料的信心增加。

Rimini Street資深副總裁兼Rimini Consult™總經理Bill Carslay表示：「我們很驕傲能與Clifford Hallam Healthcare團隊在他們的軟體版本升級工作中密切合作，幫助該公司朝向下一個技術目標更進一步，更加專注於預測分析和電子資料交換(EDI)專案。」

歡迎深入瞭解Rimini Street針對SAP、甲骨文和Salesforce應用程式的超快回應支援服務，以及安全、整合、觀察和管理服務。

關於Clifford Hallam Healthcare

Clifford Hallam Healthcare (CH2)在澳洲擁有8座倉庫，為直接針對消費者的市場、醫院、藥局以及包括輔助生活設施、養老院和家庭護理在內的所有老年護理部門經銷藥品。CH2以極大的熱情在每次互動中提供卓越的服務，產品系列非常廣泛，包括超過3.5萬種產品，同時提供便捷的訂購入口網站和周到的全國配送服務，這些措施成就了該公司在藥品經銷業獨特的領導地位。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000指數(Russell 2000®)成分公司，是全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理與支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋出資源用於創新，並創造更好的業績。如今，來自各行各業的4,900多家財星500大企業、財星全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用程式企業軟體產品和服務提供者。如需瞭解詳情，請造訪http://www.riministreet.com，在Twitter、Facebook和LinkedIn上關注Rimini Street。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「可」 、「能」、「應」、「會」、「計畫 、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與應對未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響；面向我們客戶和潛在客戶的企業軟體管理和支援格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化； 軟體支援服務業的大量競爭；客戶對拓展後產品與服務的採用以及對我們有望引進的產品和服務的採用；我們維持或實現營收成長或獲利的能力，以及管理營收成本的能力；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化，以及與留存率相關的風險；公司管理團隊失去一名或多名董事；我們吸引和留住合格員工和重要員工的能力；實現獲利性成長的挑戰；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從運運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；環境、社會和治理事務的影響；為因應新冠疫情任何殘留影響及其對公司業務的經濟、營運和財務影響所採取的行動；與全球營運相關的風險；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊科技系統，以及防範其他網路安全威脅，從而保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私規定；我們在財務報告過程中維持有效內部控制系統的能力；我們維護、保護和提升我們智慧財產權的能力；法規的變化，包括稅法的變化或公司課稅情況的不利結果，或我們無法留出充足的納稅儲備金；公司信貸安排的持續債務服務義務以及涉及公司業務和相關利率風險的財務和營運契約，包括轉而採用SOFR或其他利率基準的不確定性；公司現金和現金等價物是否足以滿足其流動性需求；如有，按照我們的股票回購計畫進行回購的數額和時機，以及我們根據此類計畫提升股東價值的能力；涉及Rimini Street股本證券長期價值的不確定性；干擾我們業務或公司客戶業務的災難性事件；以及那些Rimini Street於2023年3月1日呈報的Form 10-K年報所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新，以及公司遞交給美國證券交易委員會的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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