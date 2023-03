Bidgely ottiene un risparmio energetico di oltre 1 TWh per i suoi clienti in tutto il mondo

Bidgely celebrates surpassing 1 TWh of energy savings with global utility customers, resulting in the offsetting of nearly 709,000 metric tons of CO2 emissions. (Graphic: Business Wire)

LOS ALTOS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Bidgely oggi annuncia di aver oltrepassato il terawattora (TWh) di risparmio energetico, compensando quasi 709.000 tonnellate di emissioni di CO2. A contribuire a questo risultato è stata la sua base di clienti globali, fornitori di servizi di pubblica utilità e distributori di energia, che hanno implementato le soluzioni basate sull'IA di Bidgely, tra cui programmi di efficienza energetica personalizzati e convenienti, per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione ed elettrificazione.

"L'aggiunta di più energia pulita alla rete elettrica per arrivare alle zero emissioni nette richiede decine di anni. I fornitori di servizi di pubblica utilità - e la società - necessitano di soluzioni parallele già pronte per il futuro con un impatto immediato, supportando al contempo più rinnovabili nella rete", è il commento di Abhay Gupta, CEO di Bidgely. "Siamo riusciti a compensare volumi di emissioni che avrebbero richiesto migliaia di pannelli solari, centinaia di turbine eoliche e tanti anni per il superamento degli ostacoli allo sviluppo progettuale, permettendo invece di utilizzare e implementare fin d'ora la rete in modo più intelligente".

Rocky Mountain Power, una società del gruppo Berkshire Hathaway Energy, grazie alla collaborazione con Bidgely ha tagliato di oltre 228 GWh il consumo di energia, con un abbattimento dei costi pari al 25% rispetto ai tradizionali programmi per l'efficienza energetica.

William Comeau, vicepresidente dell'Esperienza cliente e innovazione di Rocky Mountain Power, ha dichiarato: "La transizione verso un futuro sostenibile è una collaborazione con i nostri clienti; sono i dati che ci aiutano a proporre in modo mirato offerte specifiche per queste realtà dal punto di vista dell'efficienza energetica. Grazie a questo partenariato aiutiamo i clienti a ridurre il carico durante le ore di punta, possiamo contenere i costi complessivi per i nostri utenti e, a lungo termine, proporre soluzioni più sostenibili".

Adam Grant, direttore dell'Elettrificazione e dei servizi energetici di NV Energy, altro partner di Bidgely che ha ottenuto risparmi energetici per 13 GWh nel primo anno e per 40 GWh nel primo triennio del suo programma per l'efficienza energetica, ha osservato: "Ci impegniamo a fondo per essere partner dei nostri clienti, per insegnare loro come utilizzare l'energia e ridurne il consumo. Grazie ai dati e all'aspetto mirato della nostra attività non si tratta di marketing generalizzato: valutiamo le nostre conoscenze sui punti e sui motivi esatti delle zone di inefficienza dei clienti e li aiutiamo a diventare più efficienti".

L'impatto di 1 TWh in termini di risparmio energetico

Bidgely contribuisce a promuovere il coinvolgimento dei clienti, la consapevolezza e la trasformazione del mercato per le società di servizi di pubblica utilità su larga scala; i programmi che propone hanno dimostrato come le approfondite informazioni basate sui dati granulari degli utenti possano orientare gli investimenti di questo comparto, per raggiungere gli obiettivi prefissati di efficienza energetica e sostenibilità. L'impatto ottenuto con il risparmio energetico di un TWh è pari alla compensazione delle emissioni di CO2 per un anno generate da:

Quasi due centrali elettriche alimentate a gas naturale

Consumo elettrico di circa 140.000 utenze domestiche

Oltre 784.000.000 libbre di carbone bruciato

Più di 1.640.000 barili di petrolio consumato

Circa 80.000.000 galloni di gas utilizzato

"L'apprendimento automatico, l'IA e i dati dei contatori intelligenti consentono di implementare programmi per l'efficienza energetica estremamente mirati e strategici. È un approccio che consente l'integrazione delle risorse energetiche distribuite (DER), l'ottimizzazione della rete e la maggiore efficienza energetica, per alleviare il carico sulla rete elettrica dei fornitori di servizi di pubblica utilità e, al contempo, permette agli utenti di risparmiare sulle bollette", è il commento della signora Krystal Maxwell, direttore per la ricerca di Guidehouse.

"Di pari passo con i cambiamenti e con l'espansione della rete elettrica a seguito dell'elettrificazione, la visibilità in tempo reale e l'ottimizzazione del sistema elettrico diventeranno essenziali", ha sottolineato Elizabeth Cook, presidente della AEIC (Association of Edison Illuminating Companies) nonché leader e consulente del settore da quasi vent'anni. "Analizzando l'energia e concentrandoci sui problemi possiamo ridurre le emissioni di carbonio servendoci dell'infrastruttura della rete elettrica già esistente. I programmi che gestiscono la produzione e la distribuzione dell'energia non sono utili solo per la riduzione delle emissioni, ma anche per il miglioramento del carico energetico regionale. Con le approfondite informazioni sui modelli di consumo dei clienti generate dall'intelligenza artificiale e con incentivi informati, i fornitori di servizi di pubblica utilità possono servire i clienti in modo più intelligente e ottimizzare ulteriormente le performance della rete".

"Oggi i consumatori hanno forti valori ambientali e vogliono sapere come migliorare le condizioni della società grazie alla tecnologia. Nonostante la loro disponibilità, molti continuano ad aver bisogno di maggiori informazioni sulle misure che generano il maggior impatto", è la dichiarazione di Nathan Shannon, presidente e CEO di SECC (Smart Energy Consumer Collaborative). "Grazie all'IA e all'analisi sull'energia stiamo riscontrando in prima persona cosa accade quando coinvolgiamo i consumatori per rendere più intelligente l'intera rete".

"Per anni abbiamo pensato che la transizione energetica dovesse avvenire in larga misura con l'aumento della produzione di rinnovabili. La realtà è che la nostra arma migliore è un'energia più intelligente", sostiene Jen Szaro, presidente e CEO dell'AESP (Association of Energy Services Professionals). "L'importante risultato ottenuto da Bidgely dimostra che disporre di analisi dettagliate e in tempo reale sugli utilizzi porta direttamente a consumi e implementazioni più intelligenti, creando un ambiente più pulito per tutti".

Le soluzioni di Bidgely consentono di sfruttare tutta la potenza dei dati, offrendo ai clienti finali la consapevolezza e le azioni importanti e semplici che possono adottare per migliorare la propria efficienza energetica e risparmiare denaro. Utilizzando la tecnologia brevettata per rilevare i tipi di elettrodomestici e la causa delle inefficienze, i fornitori di servizi di pubblica utilità partner di Bidgely hanno l'opportunità di rilevare gli sprechi energetici in modo rapido e intelligente.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni intelligenti per l'efficienza energetica di Bidgely scaricare il documento 'Next Generation of Behavioral Energy Efficiency Solution Brief' (Sintesi sulle soluzioni comportamentali di nuova generazione per l'efficienza energetica) da questo link: bidgely.com/resources/hers-next-generation-of-behavioral-energy-efficiency.

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un'azienda SaaS basata sull'intelligenza artificiale che velocizza un futuro con energia pulita consentendo a fornitori di energia e a consumatori di assumere decisioni correlate all'energia basandosi su dati. Basata sull'esclusiva tecnologia brevettata dell'azienda, la piattaforma UtilityAI™ di Bidgely trasforma dimensioni multiple dei dati dei clienti, come consumo energetico, dati demografici e interazioni, in approfondite informazioni estremamente accurate e fruibili sull'energia utilizzata dagli utenti. La società attinge a tali informazioni per fornire consigli personalizzati a ogni singolo cliente, in base alla personalità e allo stile di vita specifici, agli attributi d'utilizzo, ai modelli comportamentali, alla propensione all'acquisto e ad altri criteri ancora. Dal punto di vista delle risorse energetiche distribuite (DER, Distributed Energy Resources) e della prospettiva del Grid Edge, Bidgely promuove l'innovazione dei contatori intelligenti con soluzioni basate sui dati per fotovoltaico solare, rilevamento dei veicoli elettrici, spostamento del carico comportamentale degli EV e ricarica gestita, furti di energia, previsioni del carico a breve termine, analisi della rete e progettazione delle tariffe TOU. L'analisi energetica di UtilityAI™ targata Bidgely garantisce un'approfondita visuale sulla generazione e sul consumo, per una miglior gestione dei picchi di carico e per la pianificazione della rete, oltre a fornire consigli mirati su nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Con radici nella Silicon Valley, Bidgely vanta oltre 17 brevetti nel settore dell'energia e finanziamenti che superano i 75 milioni di dollari USA, collabora da tempo con più di 30 data scientist e porta la passione per l'IA ai fornitori di servizi di pubblica utilità per clienti residenziali e commerciali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.bidgely.com oppure il blog di Bidgely all'indirizzo bidgely.com/blog.

