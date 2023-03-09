Organon新推出「她的計畫就是她的力量」全球倡議，旨在減少意外懷孕，因應大量的女性避孕需求，縮小不同地區之間的差距

紐澤西州澤西市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--專注於改善女性健康的全球醫療保健公司Organon (NYSE: OGN)今天宣佈啟動新的全球倡議「她的計畫就是她的力量」(Her Plan is Her Power)，以加速推動解決意外懷孕這一公共健康危機。據估計，全世界每年有近50%的懷孕（約1.21億件案例）屬於意外懷孕，導致母親和孩子的健康風險以及女性受教育和就業機會減少，而這些挑戰可能會影響數代。

意外懷孕的部分原因是缺乏獲得避孕知識及避孕服務的途徑。從全球來看，在想要避孕的2.57億名女性中，近67%沒有使用任何避孕方法。面對這種情況，Organon在2022年透過“Her Promise”環境、社會責任及企業治理(ESG)平臺啟動的原計畫的基礎上，實施多年期倡議（2023-2025年）。這一最新倡議包括一系列計畫、合作和投資，旨在推動公共衛生解決方案，解決不平等問題，並加快相關進展，以協助確保婦女有能力規劃自己的未來。

這項金額高達3,000萬美元的「她的計畫就是她的力量」倡議旨在解決和克服與減少意外懷孕有關的差距和障礙，並在性健康和生殖健康(SRH)方面為婦女和女孩賦權。它建立在Organon的現有倡議基礎之上，並用新的資金為以下行動提供支援：

Organon執行長Kevin Ali表示：「以廣泛的避孕服務可及性和教育為婦女賦權，是推動平等以及幫助婦女決定何時以及是否開始成立家庭的根本動力。Organon很自豪地推出『她的計畫就是她的力量』倡議，並與其他各方合作，集中我們的資源並採取有針對性的應對措施，以幫助確保所有婦女和女孩能夠規劃自己的未來。」

Organon在國際婦女節當天，在聯合國婦女地位委員會第67屆會議的間隙公佈了這一倡議，目的是提高人們對意外懷孕問題的認識並促使社會各界採取行動，因為在當前複雜的社會環境中，從未有哪個時刻比現在更關鍵，我們需要更多人站出來，與女性併肩作戰。

聯合國人口基金溝通和策略夥伴關係部主任Ian McFarlane表示：「聯合國人口基金非常高興能與Organon合作，推動改善女性的性健康與生殖健康，維護其權利及選擇。全球每年發生的意外懷孕數量驚人，幾乎占所有懷孕數的一半，而解決這一問題需要公私部門的合作。我們期待透過我們的努力，繼續幫助改善世界各地婦女和女孩的生活。」

Organon正努力確保所有婦女和女孩擁有更好的健康狀況，從而充分發揮自己的潛力。2022年，作為FP2030全球夥伴關係的一員，Organon承諾到2030年在全球最低度開發國家幫助預防1.2億件意外懷孕案例。借助「她的計畫就是她的力量」倡議，Organon將與各地區的全球和地方組織合作，以創新、教育、服務可及性和宣導為重點，進一步加快邁向上述目標。

關於Organon

Organon是全球性醫療保健公司，專注於改善女性一生的健康。公司提供60多種女性健康領域的藥物和產品，此外還擁有不斷成長的生物相似性藥品業務和一系列治療領域的大量成熟藥物特許經營權。Organon的現有產品為公司創造了強勁的現金流，用於支持對女性健康和生物相似性藥品領域的創新和未來成長機會的投資。此外，Organon也在尋求機會，利用公司在快速成長的國際市場的規模和業務，與希望將其產品商業化的生物製藥創新者合作。

Organon的業務足跡遍及全球，擁有顯著的規模和地理版圖、全球首屈一指的商業能力以及大約1萬名員工，總部位於紐澤西州澤西市。

如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.organon.com/，並在LinkedIn、Instagram、Twitter和Facebook與我們互聯。

前瞻性陳述

除此處提及的歷史資訊外，本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的「前瞻性陳述」，包括但不限於有關Organon推出「她的計畫就是她的力量」全球倡議的陳述。這些陳述根據Organon管理層當前的信念和期望，並受到重大風險和不確定性的影響。倘若基本假設證明不正確，或者風險或不確定性成為事實，則實際結果可能與前瞻性陳述中所述的結果存在重大差異。Organon沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是因為新資訊、未來事件或其他原因。可能導致結果與前瞻性陳述中描述結果存在重大差異的因素，可在Organon遞交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中找到，包括Organon截至2022年12月31日年度的Form 10-K年報。這些文件可在SEC網站(www.sec.gov)查閱。

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