Organon新推出“她的计划就是她的力量”全球倡议，旨在减少意外怀孕，满足大量的女性避孕需求，弥合不同地区之间的差距

新泽西州泽西市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--专注于改善女性健康的全球医疗保健公司Organon (NYSE: OGN)今天宣布启动新的全球倡议“她的计划就是她的力量”(Her Plan is Her Power)，以加速推动解决意外怀孕这一公共健康危机。据估计，全世界每年有近50%的怀孕（约1.21亿例）属于意外怀孕，导致母亲和孩子的健康风险以及女性受教育和就业机会减少，而这些挑战可能会影响几代人。

意外怀孕的部分原因是缺乏获得避孕知识及避孕服务的途径。从全球来看，在想要避孕的2.57亿女性中，近67%没有使用任何避孕方法。面对这种情况，Organon在2022年通过“Her Promise”环境、社会责任及企业治理(ESG)平台启动的原计划的基础上，实施多年期倡议（2023-2025年）。这一最新倡议包括一系列项目、合作和投资，旨在推动公共卫生解决方案，解决不平等问题，并加快相关进程，以帮助确保妇女有能力规划自己的未来。

这项金额高达3,000万美元的“她的计划就是她的力量”倡议旨在解决和克服与减少意外怀孕有关的差距和障碍，并在性健康和生殖健康(SRH)方面为妇女和女孩赋权。它建立在Organon的现有倡议基础之上，并用新的资金为以下行动提供支持：

Organon首席执行官Kevin Ali表示：“通过广泛的避孕服务可及性和教育为妇女赋权，是实现平等以及帮助妇女决定何时以及是否组建家庭的根本动力。Organon很自豪地推出‘她的计划就是她的力量’倡议，并与其他各方合作，集中我们的资源并采取有针对性的应对措施，以帮助确保所有妇女和女孩能够规划自己的未来。”

Organon在国际妇女节当天，在联合国妇女地位委员会第67届会议的间隙公布了这一倡议，目的是提高人们对意外怀孕问题的认识并促使社会各界采取行动，因为在当前复杂的社会环境中，从未有哪个时刻比现在更关键，我们需要更多人站出来，与女性并肩作战。

联合国人口基金沟通和战略伙伴关系部主任Ian McFarlane表示：“联合国人口基金非常高兴能与Organon合作，推动改善女性的性健康与生殖健康，维护其权利及选择。全球每年发生的意外怀孕数量惊人，几乎占所有怀孕数的一半，而解决这一问题需要公私合作的力量。我们期待着通过我们的努力继续帮助改善世界各地妇女和女孩的生活。”

Organon正努力确保所有妇女和女孩拥有更好的健康状况，从而充分发挥自己的潜力。2022年，作为FP2030全球伙伴关系的一员，Organon承诺到2030年在世界最不发达国家帮助预防1.2亿例意外怀孕。借助“她的计划就是她的力量”倡议，Organon将通过与各地区的全球和地方组织合作，以创新、教育、服务可及性和宣传为重点，进一步加快实现上述目标。

关于Organon

Organon是一家全球医疗保健公司，专注于改善女性一生的健康。公司提供60多种女性健康领域的药物和产品，此外还拥有不断增长的生物仿制药业务和一系列治疗领域的大量成熟药物特许经营权。Organon的现有产品为公司创造了强劲的现金流，用于支持对女性健康和生物仿制药领域的创新和未来增长机会的投资。此外，Organon也在寻求机会，通过利用公司在快速增长的国际市场的规模和业务，与希望将其产品商业化的生物制药创新者合作。

Organon的业务足迹遍及全球，拥有显著的规模和地理覆盖范围、全球首屈一指的商业能力以及大约1万名员工，总部位于新泽西州泽西市。

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前瞻性陈述

除此处提及的历史信息外，本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》安全港条款所指的“前瞻性陈述”，包括但不限于有关Organon推出“她的计划就是她的力量”全球倡议的陈述。这些陈述基于Organon管理层当前的信念和期望，并受到重大风险和不确定性的影响。倘若基本假设被证明不准确，或者风险或不确定性成为现实，则实际结果可能与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异。Organon没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是因为新信息、未来事件或其他原因。可能导致结果与前瞻性陈述中描述结果存在重大差异的因素，可在Organon向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中找到，包括Organon截至2022年12月31日年度的Form 10-K年报。这些文件可在SEC网站(www.sec.gov)查阅。

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