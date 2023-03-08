Exscientia宣布与Charité合作推进精准医学平台的开发

英国牛津和德国柏林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Exscientia plc (Nasdaq: EXAI)今天宣布与Charité – Universitätsmedizin Berlin (Charité)建立新的合作关系，将Exscientia的人工智能精准医疗平台应用于血液癌症。

在这项合作中，Charité将评估Exscientia的精准医疗平台在协助筛选更好的疗法、改善血液癌症患者的转归等方面的潜力。该合作将利用广泛的已上市药物对每个患者样本进行前瞻性评估，包括可能尚未被批准用于该适应症的药物，以确定可比较的体外反应情况。

Charité血液学和肿瘤学部门医学部主任Ulrich Keller, M.D.教授表示：“尽管血液癌症的疗法取得了重大进展，但此类患者的死亡率仍然很高。继EXALT-1试验获得成果之后，我们相信与Exscientia的新合作可能为我们提供了一个继续探索如何有意义地改善治疗选择和患者转归的机会。同时，我们必须针对未开发的靶点和生物标志物研制新一代疗法，以改善患者转归。我们相信双方新建立的生物库将使Exscientia朝着这个目标迈进。”

这项合作将扩大EXALT-1研究的成果。该成果曾发表在同行评审杂志《癌症发现》上。EXALT-1是一项首创的前瞻性试验。试验证实，与医生选择的疗法相比，使用Exscientia基于深度学习的高内涵功能药物测试平台来指导个性化治疗建议，可明显改善晚期血液癌患者的治疗效果。发表在《血癌发现》上的一项事后分析显示，这项技术与利用高内涵图像中细胞特征的前沿深度学习进展相结合，有可能进一步改善患者的转归。

Charité还将建立一个活体保存的血液、骨髓和淋巴结组织生物库，以支持Exscientia和Charité进一步的技术开发和临床前研究项目。与仅包含死亡样本的传统生物库不同，这个生物库将包含活体人类组织样本，因此对临床和转化研究非常重要。

Exscientia创始人兼首席执行官Andrew Hopkins博士教授表示：“我们非常高兴能与Charité合作，进一步推进我们人工智能驱动的功能性精准医学平台的开发和能力拓展。在EXALT-1试验成功完成后，我们相信人工智能引导的疗法有望显著改善患者的转归以及医疗保健的经济成本，我们期待Charité在临床研究中采用这种方法。Charité所做的工作将有助不断扩充Exscientia的证据库，发挥我们平台在为患者寻找合适疗法方面的潜力。随着我们寻求以现代化的方式指导患者的治疗选择，系统地收集活体组织将使我们能够进一步开发这项技术，并推进我们围绕新型和更有效药物所开展的临床和未来转化研究。”

关于Exscientia

Exscientia是一家人工智能驱动的制药公司，致力于以迅速而有效的方式发现、设计和开发尽可能优质的药物。Exscientia开发了首个功能性精准肿瘤学平台，在前瞻性介入临床研究中成功指导治疗选择和改善患者预后，同时将人工智能设计的小分子药物推向临床。我们的内部管线专注于利用我们在肿瘤领域的精准医学平台，而合作管线则侧重于将我们的方法扩展到其他治疗领域。通过开创医学创新的新方法，我们相信卓越的科学理念能迅速转化为患者的至优药物。

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关于 Charité – Universitätsmedizin Berlin

Charité – Universitätsmedizin Berlin 是欧洲规模领先的大学附属医院之一，拥有3,277张床位和分布在4个独立校区的大约100个部门和研究所。在Charité，研究、教学和医疗护理等领域紧密相连。Charité的旗下公司总计拥有超过21,000名员工，是柏林最大的雇主之一。2021年，Charité治疗了123,793名住院患者和日间手术患者，此外还接待了682,731名门诊患者。Charité的营业额约为23亿欧元（包括外部资助和投资赠款），并以获得超过2.158亿欧元的外部资金而创造了新纪录。Charité的医学院是德国规模领先的医学院之一，为9,000多名学生提供教育和培训，涵盖医学、牙科、健康科学和护理等学科。Charité还提供覆盖11个不同医疗保健专业的730个培训岗位，此外还有8个专业的111个培训岗位。在学术医学领域，Charité的重点研究领域包括：感染；炎症和免疫，包括新冠病毒研究；心血管研究和新陈代谢；神经科学；肿瘤学；再生疗法；以及罕见病和遗传学。

Exscientia前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性陈述，包括候选分子的发现和发展进度；Exscientia技术平台的发展；Exscientia与Charité战略合作伙伴关系的进展和成功，包括Charité生物库的建立。任何描述Exscientia的目标、计划、预期、财务或其他预测、意图或信念的陈述都是前瞻性陈述，应视为风险陈述。这些陈述受到一些风险、不确定性和假设的影响，包括：新冠疫情可能对公司业务产生的影响，包括Exscientia产品开发工作的范围、进展和拓展；Exscientia及其合作伙伴计划的和正在进行的临床前研究和临床试验的启动、范围和进展以及对其成本的影响；临床、科学、监管和技术发展；发现、开发和商业化安全和有效的人类治疗候选产品的过程；以及围绕这些候选产品建立业务的努力。鉴于这些风险和不确定性，以及Exscientia于2022年3月23日提交给美国证券交易委员会(SEC)的Form 20-F年度报告（文件号：001-40850）中的风险因素部分和其他部分所描述的其他风险和不确定性，以及Exscientia不时向SEC提交的其他文件（可在https://www.sec.gov/查看），这些前瞻性陈述中讨论的事件和情况可能不会发生，Exscientia的实际结果可能与预期或暗示的结果差异较大或截然相反。尽管Exscientia的前瞻性陈述反映了其管理层的真诚判断，但这些陈述仅基于公司目前已知的事实和因素。因此，我们提醒您不要依赖这些前瞻性陈述。

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