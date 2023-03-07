Laserfiche推出新款MuleSoft整合式產品

加州長灘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--智慧內容管理和業務流程自動化領域領先的軟體即服務(SaaS)供應商Laserfiche今天宣布推出一款用於Laserfiche®的新MuleSoft認證連接器。這種新連接器可透過MuleSoft Anypoint Exchange和Laserfiche Solution Marketplace取得，用於幫助公司客戶簡化與Laserfiche內容服務平臺的整合，並建置能夠提高生產力、隨成長而擴大規模並提供數位優先客戶體驗的解決方案。

客戶可以透過Laserfiche加快整合部署，更輕鬆地管理整合生命週期，並進行企業內的資料分析。透過將Laserfiche的低程式碼流程自動化、安全內容管理和智慧內容擷取功能與其他業務線應用程式（如ERP、CRM、HRIS和BI系統）相結合，使用MuleSoft的組織能夠設定和加速端對端自動化解決方案，同時滿足資料安全和資訊治理標準的要求。

Laserfiche策略解決方案資深總監David Everson表示：「成功的互聯企業需要強大的技術基礎架構和簡化的整合策略，無論資料儲存在何處或涉及哪些應用程式，都可以輕鬆實現業務流程的自動化。Laserfiche很高興將我們的可信任內容服務和流程自動化平臺引進Salesforce生態系統，從而為客戶的系統整合帶來更快的速度、更大的靈活性和更強的安全性。」

Salesforce全球聯盟與通路資深副總裁Dan McAllister表示：「各個產業正面臨新的需求，因此不得不加快數位化轉型的步伐。Laserfiche的整合式產品使MuleSoft客戶的團隊能夠整合應用程式和資料，並實現業務流程自動化，從而加速創新並帶來前所有未的客戶和員工體驗。」

在Laserfiche Solution Marketplace中瞭解有關iPaaS MuleSoft應用程式以及Laserfiche的更多資訊。

Laserfiche客戶可在此深入瞭解如何透過MuleSoft更快地整合來自封閉式應用程式和系統的資料，以及如何更有效地實現完整的工作流程自動化。

MuleSoft客戶可在此瞭解更多用於Laserfiche的MuleSoft認證連接器。

Salesforce、MuleSoft等是salesforce.com, inc.的商標。

關於Laserfiche

Laserfiche是智慧內容管理和業務流程自動化的領先SaaS供應商。透過強大的工作流程、試算表、文件管理和分析，Laserfiche®平臺能夠加快業務的完成速度，使領導者可以專注於整個企業的成長。

在企業內容管理領域，Laserfiche開創了無紙化辦公的先河。如今，Laserfiche的雲端優先開發方法結合了機器學習和人工智慧(AI)方面的創新，使80多個國家的組織能夠轉型為數位企業。包括政府、教育、金融服務、醫療保健和製造業在內的各個行業都使用Laserfiche來提高生產力、擴大業務規模，並提供數位優先的客戶體驗。

世界各地的Laserfiche員工致力於實現公司的願景，即為客戶賦能，並激勵人們重新構想如何利用技術改變生活。

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